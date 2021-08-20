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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هاتف ميركل يضعها في موقف محرج خلال لقاء مع بوتين.. شاهد

هاتف ميركل يرن أثناء
هاتف ميركل يرن أثناء جلوسها مع بوتين

تعرضت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل لموقف محرج، اليوم الجمعة، خلال اجتماعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث رن هاتفها المحمول أثناء حديثهما.

 

وخلال اللقاء، كان بوتين يتحدث مع ميركل عن الاتصالات بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية، لكن فجأة رن هاتف ميركل المحمول، ما وضعها في موقف محرج واضطرت لإغلاقه.

 

وبدأ بوتين وكأنه لا يهتم في البداية، لكنه علق مازحا قائلا: "نحن دائماً نبقى على تواصل عبر الهاتف".

وفي بداية المحادثات، أهدى الرئيس الروسي باقة من الزهور لضيفته ميركل، حيث تعتبر الزيارة وداعية للمستشارة الألمانية التي تقترب من انتهاء ولايتها.

 

وناقش الجانبان خلال اللقاء، آفاق تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذلك النظر في عدد من القضايا الدولية والإقليمية المعاصرة.

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وكان ممثل الحكومة الألمانية أكد أن ميركل وبوتين سيتطرقان في موسكو إلى الوضع في أفغانستان وبيلاروسيا، والصراع في دونباس، ومشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.

وكانت آخر زيارة لميركل إلى موسكو في يناير 2020، وتعد الزيارة الحالية هي الأخيرة لها باعتبارها المستشارة الألمانية.

وقالت ميركل عقب محادثات مع بوتين في موسكو "لقد طلبت مرة أخرى من الرئيس إطلاق سراح نافالني وأوضحت أننا سنبقى متابعين لهذه القضية".

وتابعت "لقد تحدثنا أيضا عن صفقة نقل الغاز مع أوكرانيا، والتي يمكن، بل وينبغي تمديدها إلى ما بعد عام 2024".

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