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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفغانستان وليبيا على الطاولة.. بوتين يستقبل ميركل في زيارة وداع بموسكو

فلاديمير بوتين وأنجيلا
فلاديمير بوتين وأنجيلا ميركل

استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بقصر الكرملين في موسكو، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي تجري آخر زيارة لها إلى روسيا قبل ترك منصبها.

 

وقال بوتين لدى استقباله ميركل، إن ألمانيا ما زالت أحد أهم شركاء روسيا الرئيسيين في أوروبا والعالم، مؤكدا أن زيارة ميركل إلى موسكو ليست زيارة وداع فحسب، بل هي زيارة تهدف لمناقشة العديد من القضايا الهامة.

 

من جانبها، قالت ميركل، إن ألمانيا تسعى إلى الحفاظ على الاتصالات مع موسكو رغم اختلاف وجهات النظر بين البلدين في بعض الأمور، مشيرة إلى أنها تنوي مناقشة الوضع في أفغانستان، والأزمة في ليبيا مع بوتين.

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وكانت ميركل أعلنت استقالتها من رئاسة حزبها العام الماضي، وأنها ستعتزل السياسة نهائيا بعد نهاية الفترة التشريعية الحالية في 2021.

 

ومن المقرر أن تنتهي حقبة ميركل بنهاية ولاية حكومتها الحالية العام الجاري.

 

ومنذ صعودها لقمة السلطة في 2005، أظهرت ميركل الحاملة لدكتوراة في الفيزياء وعاشت معظم حياتها في ألمانيا الشرقية السابقة، قدراً كبيراً من القوة والإلمام بالسياسة، جعلاها تهيمن على مقاليد الحكم في برلين.

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