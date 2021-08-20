رياح تلطف الرطوبة.. طقس الـ 6 أيام القادمة من السبت إلى الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة من السبت حتى يوم الخميس، نهاية الأسبوع، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون طقس الـ 6 أيام القادمة، ليلا، على القاهرة والوجه البحري وباقي الأنحاء معتدل يصاحبه نسبة رطوبة أيضا.

رياح تكسر حدة الرطوبة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الـ 6 أيام القادمة، فإنه تظل هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويظل نشاط الرياح، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، مؤثر على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

نسب الرطوبة

ويكون متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 35.

السواحل الشمالية 92 للعظمى والصغرى 45.

جنوب سيناء 60 للعظمى والصغرى 35.

شمال الصعيد 55 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 15.

درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والمحسوسة 38.

السواحل الشمالية 33 للعظمى والمحسوسة 35.

جنوب سيناء 39 للعظمى والمحسوسة 43.

شمال الصعيد 38 للعظمى والمحسوسة 40.

جنوب الصعيد 42 للعظمى والمحسوسة 43.

