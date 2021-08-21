نشرة المرأة والصحة.. استرازينيكا تكتشف علاجا جديدا لـ كورونا بديلا للقاح.. وأخطر مراحل "الصفراء" بعد إصابة شريف مدكور

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتماما من قبل متابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

نشرة المرأة والصحة

أسترازينيكا تفتح باب الأمل أمام علاج جديد لـ كورونا بديلا للقاح



كشفت اليوم الجمعة شركة "استرازينيكا"، عن تطويرها علاج بالأجسام المضادة، يقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وان العلاج الجديد يحقق الهدف الأساسي في الوقاية من فيروس كورونا.

بعد إصابة شريف مدكور بـ الصفراء .. اِعرف أخطر مراحل التعرض للمرض



طمأن الإعلامي شريف مدكور متابعيه عن تحسنه من مرض الصفراء عبر حسابه الرسمي على موقع التبادل والصور والفيديوهات “إنستجرام”، وذلك بعد ملازمة السرير 18 يوما، ويعتبر مرض الصفراء مرضا يحول بشرتك وبياض عينيك إلى اللون الأصفر.

داء الملوك.. أطعمة ممنوعة على مرضى النقرس.. وأخرى تخفف من أعراضه



يعتبر النقرس او كما يعرف بـ “داء الملوك” شكلا مؤلما من التهاب المفاصل يحدث عندما يتراكم الكثير من حمض اليوريك، ويبدأ في تشكيل بلورات في مفاصلك، وينتج جسمك حمض اليوريك بعد أن يكسر مادة تسمى البيورين ، والتي توجد في العديد من الأطعمة.

علاج الصفراء عند حديثي الولادة.. احتياطات يجب اتخاذها لتجنب مضاعفاته



يحتاج علاج الصفراء عند حديثي الولادة إلى البقاء لفترة أطول في حضانة الأطفال حديثي الولادة أو إعادة إدخاله إلى المستشفى.غالبًا ما تختفى الصفراء عند حديثي الولادة الخفيف عند الرضع من تلقاء نفسها في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق



إن كنت ممن يبحثون عن طريقة للنوم في دقيقة، وذلك حتى تقوم بالاستيقاظ مبكرا تذهب إلى عملك فقد تجد صعوبة إن أجبرت نفسك على النوم، ولكن عليك التركيز على البقاء مستيقظا كما تفعل في يوم الأجازة وسوف تجد أنك ذهبت للنوم دون أن تشعر.

أسباب أعراض شلل الوجه النصفي.. وبهذه الطريقة يمكن الوقاية منه



يعتبر شلل الوجه النصفي هو حالة تسبب ضعفًا مؤقتًا أو شللًا للعضلات في جانب واحد من الوجه، وهي حالة نادرة يعتقد أنها تؤثر على حوالي واحد من كل 5000 شخص كل عام.

تعزيز مناعتك.. نصائح هامة تساعدك في الحفاظ على الصحة



يعتبر الحفاظ على الصحة أمر مهم للغاية، حيث أن الإصابة بالأمراض يمكن أن تأتي نتيجة اتباع عادات غذائية خاطئة أو نتيجة عدم ممارسة الانشطة البدنية، وقد نجد ان السمنة أيضا أحد أبرز الأسباب وراء تدهور الحالة الصحية، وذلك لأنها بوابة للكثير من الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري.

للنساء فقط.. اكتشفي أعراض الأورام الليفية في الرحم



تعد الأورام الليفية من المشكلات الصحية الشائعة بين النساء وهي أورام غير سرطانية تنمو في الرحم أو حوله، وتتكون الزيادات من عضلات وأنسجة ليفية ، وتختلف في الحجم ويطلق عليها في بعض الأحيان اسم الأورام العضلية الرحمية أو الورم العضلي الأملس.

تعرف على أعراض نقص فيتامين ب عند الحامل



فيتامين ب من الفيتامينات الهامة التي تحتاجها الحامل خلال فترة الحمل، ويمكن أن يسبب نقص فيتامين ب العديدي من المشاكل الصحية، وتحتوي بعض الأطعمة على نسبة عالية من العديد من فيتامينات ب، وبعض الأطعمة غنية بشكل خاص بفيتامينات ب المحددة، كما إن تناول نظام غذائي متوازن هو مفتاح الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.

لن تتوقع الآثار الجانبية.. مخاطر تناول فيتامين سي بكثرة على الصحة



عادة ما يكون فيتامين سي آمنًا حتى عند تناوله بجرعات عالية، ومع ذلك ، قد يعاني الأشخاص في بعض الأحيان من آثار جانبية خفيفة نتيجة تناول فيتامين سي ، مثل عدم الراحة في الجهاز الهضمي، وفيتامين سي أساسي لجسم الإنسان، كما أنه مضاد للأكسدة ، ويساعد في مجموعة من العمليات المهمة ، بما في ذلك خفض ضغط الدم ، ومكافحة الالتهابات ، وإنتاج الكولاجين .