داء الملوك.. أطعمة ممنوعة على مرضى النقرس.. وأخرى تخفف من أعراضه

أعراض مرض النقرس

نصائح لتجنب مرض النقرس

أطعمة ممنوعة لمرضى النقرس

أفضل الأطعمة لمرضى النقرس

مشروبات مفيدة لمرضى النقرس وأخرى ممنوعة عليهم

يعتبر النقرس او كما يعرف بـ “داء الملوك” شكلا مؤلما من التهاب المفاصل يحدث عندما يتراكم الكثير من حمض اليوريك، ويبدأ في تشكيل بلورات في مفاصلك، وينتج جسمك حمض اليوريك بعد أن يكسر مادة تسمى البيورين ، والتي توجد في العديد من الأطعمة.

في حين أن النظام الغذائي الصحي يمكن أن يساعد في التحكم في كمية حمض اليوريك في جسمك، إلا أنه لا يزال مرضى النقرس بحاجة إلى دواء لمنع النوبات المستقبلية، لذا يجب أن يتحدث مريض النقرس مع طبيبه حول جميع خيارات العلاج .

أعراض مرض النقرس

النقرس صورة معقدة من التهاب المفاصل قد تصيب أي شخص، ويتسم هذا المرض بنوبات ألمه المفاجئة الحادة، والتورم والاحمرار والشعور بالألم عند اللمس في واحد أو أكثر من المفاصل، وغالبًا ما يصيب إصبع القدم الأكبر.



قد تحدث نوبة النقرس فجأة، وغالبًا ما توقظك في منتصف الليل بشعور حارق في إصبع قدمك الأكبر. ويكون المفصل المصاب ساخنًا ومتورمًا وتشعر فيه بألم شديد عند اللمس، إلى درجة أن وزن ملاءة الفراش قد يبدو غير محتمل، وقد تظهر أعراض النقرس وتختفي.



وأحد الأشياء التي قد تساعدك على إدارة اعراض النقرس هو تقليل كمية البيورينات التي تتناولها. ضع في اعتبارك أنه في حين أن ما تأكله يمكن أن يؤثر على كمية حمض البوليك التي ينتجها جسمك ، فإن التأثيرات تكون صغيرة مقارنة بالأدوية.

نصائح لتجنب مرض النقرس





ولا توجد خطة غذائية محددة تمنع حدوث نوبات مرض النقرس تمامًا ، ولكن اتباع نظام غذائي جيد للنقرس سيساعدك على السيطرة على أعراض مرض النقرس، ومن أبرز النصائح التي يمكن أن تقلل من أعراض مرض النقرس ما يلي:



1- الوصول إلى وزن صحي

2- اتباع عادات الأكل الجيدة والتزم بها

3- قلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على البيورينات

4- إضافة الأطعمة التي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات حمض البوليك



أطعمة ممنوعة لمرضى النقرس



وتجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات للمساعدة في تقليل فرص التعرض لهجمات من داء النقرس؛ حيث يجب الابتعاد عن هذه الأنواع من الطعام، وتشمل ما يلي :

1- مشروبات البيرة والحبوب (مثل الفودكا والويسكي)

2- اللحوم الحمراء ولحم الضأن ولحم الخنزير

3- الكبد ، الكلى

4- المأكولات البحرية وخاصة المحار مثل الجمبري وسرطان البحر وبلح البحر والأنشوجة والسردين

5- منتجات عالي الفركتوز مثل الصودا وبعض العصائر، الحبوب ، الآيس كريم والحلوى والوجبات السريعة

النقرس





أفضل الأطعمة لمرضى النقرس



سترغب في البحث عن خيارات أطعمة منخفضة في البيورين ، وذلك لتجنب زيادة الالتهابات المسببة لأعراض النقرس المؤلمة، ومن أبرز هذه الاطعمة ما يلي :

1- المنتجات قليلة الدسم وغير الألبان ، مثل الزبادي والحليب الخالي من الدسم

2- الفواكه و الخضروات الطازجة

3- المكسرات وزبدة الفول السوداني والحبوب

4- الدهون والزيت

5- البطاطا والأرز والخبز والمعكرونة

6- البيض (باعتدال)

7- اللحوم مثل الأسماك والدجاج واللحوم الحمراء جيدة باعتدال (حوالي 4 إلى 6 أونصات في اليوم).

8- الخضار: قد ترى الخضار مثل السبانخ والهليون في قائمة البيورين العالية ، لكن الدراسات تظهر أنها لا تزيد من خطر الإصابة بالنقرس أو نوبات النقرس.



مشروبات مفيدة لمرضى النقرس



الأطعمة ليست الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على نسبة حمض البوليك في الجسم بالنسبة لمرضى النقرس، ولكن ما تشربه مهم أيضًا؛ حيث من الجيد شرب الكثير من السوائل فيجب أن يحصل مريض النقرس على ما يصل 8 إلى 16 كوبًا في اليوم. يجب أن يكون نصف ما تشربه من الماء على الأقل .



ويعتبر فيتامين ج (مثل عصير البرتقال) يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل نسبة حمض اليوريك ، لكن الدراسات تظهر أيضًا أن ارتفاع الفركتوز في الجرجير قد يزيد من مستويات حمض اليوريك ، لذا اشربه باعتدال. يمكن للقهوة المحتوية على الكافيين أن تقلل من حمض اليوريك أيضًا ، طالما أنك لا تفرط في تناوله.



مشروبات ممنوعة لمرضى النقرس

ويجب على مرضى النقرس أن يتجنبوا استهلاك المشروبات السكرية مثل الصودا وعصير الفاكهة، قد تحتاج أيضًا إلى الحد من تناول الكحول أو تجنبه أيضًا. تحدث مع طبيبك لمعرفة ما هو مناسب لك.



**المرجع الطبي | WebMD