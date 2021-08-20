الباز: أعضاء الإرهابية يعطلون ترشيح رئيس مجمع اللغة العربية الحالي

حذر الاعلامى محمد الباز، من ترك مجمع اللغة العربية بهذا الشكل، في ظل وجود أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، معقبا "لو ده محتاج تغيير قانون المجمع؛ لازم يتغير، ولو في ما يعوق؛ يجب تغييره، ولا بد من استرداد مجمع اللغة العربية من بين أنياب الجماعة».

وطالب " الباز"، خلال حلقته اليوم ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، باسترداد مجمع اللغة العربية من أنياب الإخوان، مؤكدًا أنه من غير المعقول أن نطرد جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم بثورة شعب، ونترك لهم مجمع اللغة العربية.

وأضاف، أن أعضاء الإخوان الإرهابية يعطلون ترشيح صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية الحالي، لتولي منصب رئيس المجمع على مستوى الدول العربية.



يذكر أن الدكتور صلاح فضل، المفكر ورئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة، عضو اللجنة العلمية بمركز أبوظبي للغة العربية، قد ذكر مؤخرا أن رئاسة مجمع اللغة العربية والمنصب جاء في ظروف شاقة، ولم يفكر فيه على الإطلاق، وكان مكتفياً بعضوية المجمع.

وأضاف فضل، أنه يريد تقوية مجمع اللغة العربية، وتحويله لكي يكون إلكترونيا متماشيا مع العصر الحديث، ويعيده إلى عصره الذهبي عند رئاسته من قبل قادة الفكر والأدب قديما.

وأكمل الدكتور صلاح فضل، أنه كان يريد مواجهة بعض الأشياء الصغيرة، وهناك عدة مشروعات يجب أن يتم التفرغ لها، مؤكداً أن مجمع اللغة العربية من المباني القديمة ولا يوجد به مطبعة حتى الآن، ويجب تحديث آلية الإنتاج العلمي، والبنية التحتية للمجمع.

وتابع صلاح فضل، أن ميزانية مجمع اللغة العربية لم تكن كافية، ولكنه وجد استجابة من المسئولين، كما أن الدولة دعمت المجمع وسيتم إقامة عدد من المشروعات الهامة به في الفترة المقبلة.