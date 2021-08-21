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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى ميلاد عزت ابو عوف..معلومات لا تعرفها عن دكتور الفن

عزت أبو عوف
عزت أبو عوف

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير عزت ابو عوف ، والذى يعد واحداً من أبرز الفنانين المصريين ، خاصة وانه تمكن من تقديم كل أنواع الفنون بالإضافة الى تقديمه البرامج بشكل محترف . 

 ولد الفنان الراحل عزت ابو عوف  في مدينة القاهرة في عام 1948، درس الطب في الجامعة، ثم تفرغ للموسيقى والعزف على الأورج، حيث كان عضوًا في فرقة Les Petits Chats، كما انضم بعدها لفرقة (بلاك كوتس)، وأسس مع شقيقاته الأربعة فرقة (فور إم) في أواخر حقبة السبعينات.


مع حلول التسعينات، اتجه عزت ابو عوف إلى التمثيل، وكانت بدايته مع المخرج خيري بشارة من خلال فيلم (آيس كريم في جليم)، ومنذ ذلك الوقت استمر في مجال التمثيل ليشارك في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات التليفزيونية.

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ومن أفلام الفنان عزت ابو عوف  (إشارة مرور، بخيت وعديلة، ليلة ساخنة، أسرار البنات، طيور الظلام، اضحك الصورة تطلع حلوة، بنات وسط البلد). 

 

أما عن المسلسلات، فكان أشهر اعمال عزت ابو عوف فى التليفزيون   (زيزينيا، هوانم جاردن سيتي، أوبرا عايدة، العمة نور، عباس الأبيض في اليوم الأسود).

 

تمكن الفنان عزت ابو عوف من رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى لعدة سنوات ، وقد نحج فى تقديم دورات مميزة من المهرجان فى العالم العربى . 

 

وكشفت شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف ، حقيقة ما تردد حول رغبته فى حرق أعماله الفنية فى أواخر أيامة ، مؤكدة انه كان فخور بما قدمه بإستثناء عملين فقط أضطر الى تقديمها بسبب وقوعه فى أزمة مالية نتيجة مرض والدته .

وكشفت شقيقة الفنان عزت أبو عوف انه الراحل خلال ممارسته الطب كان معروف عنه أمراً طريفاً هو ان كل السيدات التى قام بتوليدها كانت تضع إناث فقط.

 

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