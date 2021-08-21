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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون : استخدمنا مروحيات لنقل أمريكيين إلى مطار كابل من فندق قريب

صدى البلد

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الجيش الأمريكي استخدم 3 طائرات هليكوبتر عسكرية لنقل أمريكيين إلى المطار في كابول من موقع قريب منه.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إن 3 مروحيات نقلت 169 مواطنا أمريكيا من مبنى يبعد عن المطار 200 متر فقط.

وذكر أنه تم اتخاذ قرار يوم الخميس باستخدام طائرات الهليكوبتر بسبب عدم استطاعة الأمريكيين الوصول إلى بوابة المطار، وقامت المروحيات بنقلهم من فندق بارون القريب.

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وتقترب الولايات المتحدة من انتهاء عملية سحب قواتها من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما بذريعة مكافحة تنظيم "القاعدة" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وفي وقت سابق، رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الانتقادات لطريقة معالجته للانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي شابته الفوضى.

 

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية أفغانستان كابول

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