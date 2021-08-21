أخبار التعليم | بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2021.. وإعلان رابط تظلمات الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدثها.

التعليم تعلن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 وضوابطها

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت التفاصيل الكاملة لـ ضوابطها ومواعيدها وآلياتها، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد إجابات وافية لجميع الأسئلة الشائعة لدى الطلاب بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021.

تنسيق الجامعات 2021.....جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الاولى لتسجيل رغباتهم اليوم

تستقبل معامل تنسيق جامعة القاهرة اليوم ، طلاب الثانوية العامة 2021 بالمرحلة الاولى بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقى أمس النتائج النهائية لطلاب الثانوية العامة 2021 ، كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الحد الادنى للمرحلة الاولى بالنسبة للشعبة العلمية والشعبة الأدبية .

طارق شوقي: السماح للطلاب اللاجئين من سوريا واليمن والسودان بالتسجيل في نظام التعليم المصري

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان الوزارة سمحت للاجئين الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل في نظام التعليم المصري العام.

تنسيق الجامعات 2021|لطلاب المرحلة الأولى.. اتبع هذه الخطوات للتسجيل عبر موقع الإلكترونى

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الاولى عبر هذا الرابط

فتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا بكلية العلوم جامعة عين شمس اليوم

تعلن كلية العلوم جامعة عين شمس عن فتح باب القيد والتسجيل ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعى 2022/2021 لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم (الدبلوم - تمهيدى الماجستير) (برنامج الماجستير المهنى " الكيمياء والفيزياء النووية والاشعاعية" ) على أن يتم القيد والتسجيل للطلاب لمدة شهر ابتداء من يوم السبت الموافق 21 أغسطس حتى الخميس 23 سبتمبر 2021.

فريق مسرح آداب حلوان يقيم مسرحية صراع فى الطابق الأخير.. اليوم

قدم فريق مسرح كلية الآداب بـ جامعة حلوان اليوم العرض المسرحي "صراع فى الطابق الأخير" وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفنون المسرحية الرابع والأربعون 2021 والمقام بمجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة مها حسنى القائم بعمل عميد كلية الآداب .



مفتي الجمهورية في لقاء مفتوح حول بناء الانسان بجامعة القاهرة غدًا

ينظم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لقاءا مفتوحا بـ جامعة القاهرة غدا الاحد، حول بناء الانسان وتطوير العقل المصري .

جامعة حلوان تبدأ استقبال طلاب المرحلة الأولى تنسيق 2021.. اليوم

تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز 6 معامل للحاسب الآلي، مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر؛ لخدمة طلاب الثانوية العامة تنسيق 2021- 2022.

كل ما تريد معرفته عن نظام القبول في الجامعات الأهلية

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن نظام القبول في الجامعات الأهلية، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال تنسيق الجامعات 2021 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 .