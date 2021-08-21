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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قيس سعيد يكشف عن مخطط لاغتياله وبايدن يؤكد: أمريكا على اتصال دائم بطالبان خلال عمليات الإجلاء‎.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

الملك محمد السادس: المغرب يتعرض لعملية عدوانية مقصودة
قيس سعيد : محاولات بائسة لاغتيالي
لبنان يشكو إسرائيل للأمم المتحدة
واشنطن تنشر طائرات هليكوبتر لإجلاء 169 أمريكيا من كابول
بوتين يرفض طلب ميركل إطلاق سراح المعارض نافالني‎‎


سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأن الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الجمعة عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين.

ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تكفل عبور السفينة بأمان وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وتخصيص القاطرتين مساعد 1 ومساعد 2 لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن ملك المغرب محمد السادس، أمس الجمعة إن بلاده تتعرض لهجمات مدروسة من طرف بعض الدول والمنظمات.

وأضاف الملك في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب، أن المغرب يتعرض لهذه الهجمات لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار في ظل التقلبات العالمية.

وأشارت "الجريدة" إلى أن رئيس تونس قيس سعيد كشف عن تدبير لمحاولة اغتياله دون الزج بطرف معين قائلا :"أقول لهم أعرف ما تدبرون وأقول لهم أنا لا أخاف إلا الله ربي العالمين بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل الى حد انهم يفكرون في الإغتيال ويفكرون في القتل ويفكرون في الدماء سأنتقل إن مت اليوم او غدا شهيدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند اعدل العادلين طريق الحق صعبة شاقة ولكن الحق هو من أسماء الله والحق في الحياة الدنيا لن نتركه للمتاجرين بحق الشعب والمضاربين بحقوق الشعب في أسواق النخاسة".

وذكرت "الراي" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب طلب من وزيرة الخارجية زينة عكر الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة ضد اسرائيل لانتهاكها السيادة اللبنانية وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر.

دوليًا، قالت "القبس" إن مسؤولاً أمريكيًا أكد أن الجيش الأمريكي في أفغانستان نشر ثلاث طائرات هليكوبتر لإجلاء 169 أميركيًا لم يتمكنوا من الوصول إلى مطار كابول.

وأفادت "الوطن" بأن  الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن على اتصال دائم مع حركة طالبان خلال عمليات الإجلاء، وأنه لا يستطيع ضمان ”النتيجة النهائية“ لعملية الإجلاء في كابول‎.

وقال بايدن إن عملية إجلاء الآلاف عبر مطار كابول تنطوي على مخاطر، ووعد الأمريكيين هناك ”بأننا سنعيدكم إلى الوطن“.

ورفض بايدن الذي ألقى كلمة، وأجاب على أسئلة الصحفيين، اتهام إدارته بأنها أساءت تقدير السرعة التي ستسيطر بها طالبان على أفغانستان، وأنه كان بطيئا في البدء بإجلاء الأمريكيين وحلفائهم الأفغان.

وذكرت "الجريدة" أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السماح بإطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني، مع مرور عام على تعرضه لعملية تسميم، في حين رفض بوتين طلبها.

ورد بوتين مؤكدا أن المعارض الأبرز للكرملين ليس مسجونا ”بسبب أنشطته السياسية“، بل لارتكابه ”جرما بحق شركاء أجانب“.

 

 

بايدن قيس سعيد الكويت أفغانستان طالبان محمد السادس تونس

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