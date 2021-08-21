بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يستضيف بيرنلي فى الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول بمشاركة محمد صلاح نظيره بيرنلي في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويخوض ليفربول بمشاركة محمد صلاح هذا اللقاء بعد فوزه في الجولة الأولى على نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة بينما خسر بيرنلي في الجولة ذاتها أمام برايتون بهدفين لهدف.

وإذا ما تمكن محمد صلاح نجم ليفربول من إحراز هدفين في شباك بيرنلي، بمباراة اليوم سوف يصل إلى الهدف رقم 100 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح شارك في 159 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بينهم 13 مباراة مع تشيلسي و 146 مباراة مع ليفربول وسجل خلالها 98 هدفًا وقدم 40 تمريرة حاسمة.

محمد صلاح إذا سجل هدفين في شباك بيرنلي، سيصل إلى 100 هدف في مسابقة البريميرليج، ليكون أول لاعب مصري يدخل نادي المائة في الدوري الإنجليزي وثاني لاعب إفريقي بعد الإيفواري ديدييه دروجبا.

يصبح محمد صلاح حال تسجيله هدفين اللاعب رقم 30 الذي يُسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتساوى مع ماتيو لو تيسيي أسطورة ساوثهامبتون الذي سجل 100 هدف في 270 مباراة.

تشكل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: فان دايك، ماتيب، تسيميكاس، أرنولد.

خط الوسط: كيتا، هندرسون، تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح وجوتا، ماني

مدرب بيرنلى يتحدى

بات شين ديتش مدرب بيرنلي لديه قناعة أن أفضل شكل دفاع لفريقه ضد ليفربول في أنفيلد هو الهجوم وتحدث عن الفوز الذي حققه فريقه أمام الريدز في الموسم الماضي.

واعترف ديتش بأن تكرار النجاح الذي حققه فريقه في يناير يعد طلبًا كبيرًا ولكنه ليس مستحيلًا وتحدث خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وقال: لا أعتقد أن فوزنا هناك في المرة الأخيرة سيجعلنا أكثر تفاؤلاً لقد سجلنا في وقت جيد للغاية ولعبنا بشكل جيد.

وأضاف: في الموسم الماضي تعرضوا لبعض الإصابات، وخسروا فان دايك، هو لاعب مثل سيارة الروز رويس، لقد واجهناهم في فترة كانوا أبطأ قليلًا ونجحنا في الفوز بالمباراة.

وتابع: يتعلق الأمر بعدد خيارات الهجوم التي يمكنك العثور عليها وعدد الطرق المختلفة التي يمكنك بها الهجوم أو الهجوم بشكل كاف لإثارة الشك في الخصم إنها ليست مهمة سهلة ولكن هذا بالتأكيد جزء من نيتنا يوم السبت.