أحمد شوبير: من المؤكد وجود مهاجم جديد بالأهلى فى الموسم الجديد

نشر الإعلامى أحمد شوبير وحارس مرمى النادى الأهلى والمنتخب السابق، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب أحمد شوبير: “ من المؤكد وجود مهاجم جديد في الأهلي الموسم القادم ”.

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أكد أن مباراة الفريق أمام المصري كانت قوية وحماسية، ونجح الأهلى في حسمها بنتيجة 4-2.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المصري أنه لا يحب الحديث عن فريق آخر، وأنه يركز على الأهلى فقط، مشيرًا إلى أنه توقع أن تكون المباراة قوية، خاصة أن المنافس لديه دوافع قوية للظهور بشكل جيد أمام الأهلى.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أنه تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وقال لهم إن المصري سوف يبحث عن التسجيل في الشوط الثاني.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن اللعب كان مفتوحًا ونجح الأهلي في تسجيل رباعية، وأهدر عدة فرص محققة، مشيرًا إلى أنه لم يرغب في المغامرة بالثنائي محمد شريف العائد من الإصابة، وبدر بانون بعد شفائه من كورونا.