الاتحاد العربي للإسكواش يؤجل انتخاباته.. ويرفض تزكية عاصم خليفة لدورة جديدة

رفض الاتحاد العربي للاسكواش في اجتماعاته الأخيرة التي أقيمت بالقاهرة انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات لتزكية الرئيس الحالي عاصم خليفة لدورة جديدة.
واستقر أعضاء الجمعية العمومية للاتحادات العربية علي تأجيل الانتخابات إلي مارس المقبل وذلك بعد وجود انتقادات لسياسات الرئيس الحالي لعدم توسيع النشاطات الرياضية او تنفيذ كل الوعود السابقة الخاصة بتطوير اللعبة علي الصعيد العربي .
أزمة بين عاصم خليفة وأعضاء الاتحاد العربي
ونشبت أزمة بين عاصم خليفة وباقي اعضاء الاتحاد العربي علي خلفية انسحابه من مشهد مراسم حفل توزيع جوائز البطولة العربية الدولية للناشئين والناشئات التي اقيمت بالقاهرة وهو الأمر الذي ينذر بخطورة حول ضياع منصب الاتحاد العربي من مصر علي غرار ما تم في انتخابات الإتحاد الأفريقي والذي خسره مرشح مصر