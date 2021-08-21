الاتحاد العربي للإسكواش يؤجل انتخاباته.. ويرفض تزكية عاصم خليفة لدورة جديدة

رفض الاتحاد العربي للاسكواش في اجتماعاته الأخيرة التي أقيمت بالقاهرة انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات لتزكية الرئيس الحالي عاصم خليفة لدورة جديدة.



واستقر أعضاء الجمعية العمومية للاتحادات العربية علي تأجيل الانتخابات إلي مارس المقبل وذلك بعد وجود انتقادات لسياسات الرئيس الحالي لعدم توسيع النشاطات الرياضية او تنفيذ كل الوعود السابقة الخاصة بتطوير اللعبة علي الصعيد العربي .

أزمة بين عاصم خليفة وأعضاء الاتحاد العربي

ونشبت أزمة بين عاصم خليفة وباقي اعضاء الاتحاد العربي علي خلفية انسحابه من مشهد مراسم حفل توزيع جوائز البطولة العربية الدولية للناشئين والناشئات التي اقيمت بالقاهرة وهو الأمر الذي ينذر بخطورة حول ضياع منصب الاتحاد العربي من مصر علي غرار ما تم في انتخابات الإتحاد الأفريقي والذي خسره مرشح مصر