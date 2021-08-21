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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في أحدث ظهور.. ناهد السباعي تمارس التمارين الرياضية.. شاهد

ناهد السباعي
ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعى فيديو لها وهى تسبح في المياه ، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .


وظهرت ناهد السباعي في الصور وهي تمارس التمارين الرياضية من داخل منزلها وعلقت "سيؤذي الأمر و سيستغرق وقتًا وسيتطلب خصمًا وسيتطلب قوة إرادة لكنني أعدك بهذا عندما تصل إلى هدفك سيكون الأمر يستحق ذلك؟"

 
وتنتظر ناهد السباعي عرض فيلمها الجديد "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامي، إخراج محمد هشام، ولم يحدد حتى الآن موعد عرضه بالسينمات.

 

كما شاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

الفنانة ناهد السباعي ملابس رياضية التمارين الرياضية في المنزل أبطال فيلم ماكو

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