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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الاثنين ..انطلاق عروض الليلة الكبيرة والسيرك القومي على مسرح الهناجر

صدى البلد

تنطلق حفلات مسرح العرائس بأوبريت "الليلة الكبيرة"، كما يواصل السيرك القومي حفلاته، ضمن برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى الثامنة من مساء يوم الاثنين المقبل ٢٣ أغسطس الجاري، وتستمر حفلاتهما حتى الأول من سبتمبر المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

 

يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجي شاكر وإخراج صلاح السقا.

 

كما يواصل السيرك القومي، بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم مجموعة من الفقرات الفنية منها " الساحر، المهرج، الجونجلير، الدودة الشقية، التنشين بالخناجر"، تحت إشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومي.

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وتختتم شعبة الإنشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، حفلاتها غدا الأحد، وتقدم اليوم وغدا فى الثامنة مساء، مجموعة من أشهر الأغاني الدينية التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر، إلى جانب فقرات الإنشاد الديني، تحت إشراف الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة.

 

 برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" يقام فى الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، ويتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع. 

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