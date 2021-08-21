أمير عابد يسجل هدف المقاولون الأول في شباك مصر المقاصة

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من التقدم على مصر المقاصة بالهدف الاول في المباراة التي تقام على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل أمير عابد لاعب المقاولون العرب الهدف عن طريق متابعة مميزة لكرة من ركلة ركنية في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى:

أحمد العربى في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، أحمد عبد العزيز زيزو، وسيم النغموشى، عمر سافيولا، أحمد كابوريا، لويس إدوارد، أحمد داوودا، أحمد حسن مكى.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمود أبو السعود، أحمد مجدى، محمد حمدى زكى، عبد الرحمن فاروق، محمد مجلى، أحمد شكرى، هيثم الجوينى، خالد الحسينى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 32 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.