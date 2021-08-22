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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من أفضل جراحي العظام في العالم.. منح عميد طب الأزهر لقب الطبيب المثالي

عميد طب بنين الأزهر
عميد طب بنين الأزهر

كرمت النقابة العامة لأطباء مصر، الدكتور حسين أبو الغيط عميد طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة ومنحته لقب الطبيب المثالى على مستوى الجمهورية، ويأتي هذا التكريم بمناسبة ماقدمه أبو الغيط من أعمال جليلة لصالح رسالة الطب.


يعد عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، من الشخصيات المتميزة إداريا بجانب تميزه في مجال جراحة العظام والعمود الفقري على مستوى العالم.


تدرج أبو الغيط في التعليم الأزهري، وكان من المتفوقين، حيث حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على الثانوية الأزهرية وكان ترتيبه السادس علي الجمهورية، والتحق بكلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بترتيب الرابع على دفعة عام 1991، عين طبيب مقيم بقسم العظام بكلية الطب، والتحق بالدراسات العليا حتى حصل على درجة الماجستير في جراحة العظام 1996 بتقدير جيد جدا، ثم حصل على بعثة للحصول على الدكتوراه فى جراحة العمود الفقرى من أحد أكبر مراكز العمود الفقرى بألمانيا. 

حصل على الدكتوراة في مجال جراحات العمود الفقري من ألمانيا وعاد إلى مصر، وعين مدرسا بقسم العظام بكلية الطب، ثم بعد عدة سنوات رقي إلى درجة أستاذ مساعد، ثم بعد ذلك رقي إلى درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية. 

وأصبح استاذ بقسم العظام، ثم صدر قرار بتكليفه وكيلا لكلية الطب للدراسات العليا والبحوث في اكتوبر 2019، وشهد قطاع الدراسات العليا نهضة غير مسبوقة على كافة المستويات العلمية، وفي أبريل عام 2020، صدر قرارا بتكليفه عميدا لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن شهدت كلية الطب نهضة في جميع الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية، إضافة إلى جهود كبيرة قامت عليها كل من مستشفى الحسين الجامعي، ومستشفى سيد جلال الجامعي، خاصة في ظل جائحة كورونا. شارك عميد كلية الطب بالعديد من الأبحاث وإلقاء المحاضرات في مجال العمود الفقري في مصر وألمانيا ومختلف دول العالم.


وأشرف أبو الغيط للعام الرابع على التوالي على تنظيم مؤتمر جراحة العمود الفقري بطب الأزهر بمشاركة الجانب الألماني مع اقسام العمود الفقري بالجامعات المصرية، وأشرف علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في العظام والعمود الفقري بجامعة الأزهر والجامعات المصرية. وله إسهامات علمية كبيره فى مجال جراحات العظام والعمود الفقري محليا وإقليميا ودوليا.

وفي ديسمبر 2020  تم اختيار الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين الأزهر رئيسًا للجمعية المصرية للعمود الفقري لهذا العام ، كما قامت جمعية جراحة العظام المصريه بتكريم عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كأحد أعضائها الذين تولوا مناصب قيادية. 

جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.


وأيضا تستعد الكلية الان للتقدم للحصول على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بجانب ذلك فإن الكلية حاصلة على شهادة الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامي التابعة لوزارة الصحة.

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جامعة الأزهر الطبيب المثالى كلية طب العمود الفقرى جراحه العظام

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