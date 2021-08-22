لينا شاماميان تلهب أجواء قلعة صلاح الدين الأيوبي بحفل كامل العدد .. صور

خطفت الفنانة السورية لينا شاماميان قلوب جمهورها المصري في القاهرة بسهرة غنائية على مسرح قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ونثرت لينا عبق الطرب والحنين والشوق بصوتها في مستهل أولى مشاركاتها الرسمية في فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بنسخته التاسعة والعشرين، وذلك في ختام جولتها الغنائية في مصر خلال موسم الصيف مرت خلالها بين دار الأوبرا المصرية ومكتبة الإسكندرية وكايرو جاز كلوب.

وأسرت الفاتنة السورية مسامع أكثر من 4 آلاف شخص من مختلف الأعمار بين الشباب والعائلات والأطفال عبر رحلة غنائية في ملكوت أغانيها، على مدار ساعة ونصف متواصلة، بدأتها برائعة "لما بدا يتثنى"، و"قصة عشق"، وأغنية التراث السوري "قبل العشا"، مرورا بأغنيات "شام" و"بالي معاك" و"هالأسمر اللون"، كما أمتعت الحضور بصوتها باللهجة المصرية عبر رائعة "الحلوة دي" وأغنيتها الشهيرة "هنعيش ونشوف".

وعبرت لينا شاماميان عن سعادتها الغامرة للجمهور عبر إطلالتها المميزة في القلعة نظرا لكونها تعيد الحنين إليها بذكريات حفلاتها في سوريا في الأماكن الأثرية، مما جعلها متأثرة بين الاشتياق والسعادة، معبرة عن امتنانها لحب المصريين لها وفرصة إطلالتها عليهم في مكان تاريخي مثل قلعة صلاح الدين.

واحتفت لينا مؤخرا بإطلاق أجدد أغنياتها المصورة "طريق الشمس"، بصورة فيديو كليب تم تصويره في القاهرة، وأهدت العمل لبلاد الشمس وهي المسمى القديم لبلتد الشام بين سوريا وفلسطين والعراق ولبنان، وتهديها لشعوب تلك البلاد لما بعانون منه من صعوبات وحروب وآلام، كما انتهت لينا من تسجيل أجدد اغنياتها باللهجة المصرية المقرر ظهورها خلال أيام، كما تكمل جولتها الغنائية بالعالم العربي بحفل كبير في دبي مطلع سبتمبر المقبل، كما يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا"، التي شاركت خلاله بأغنية التتر "هنعيش ونشوف".

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