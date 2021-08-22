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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. الإفراط في تناول الحليب يسبب مشاكل صحية

الخرف
الخرف

يحتوي الحليب على دهون مشبعة، لذلك كلما شربت منه أكثر، زادت المخاطر الصحية، حيث يمكن أن تساهم المستويات العالية من الدهون المشبعة في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وتضيق الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وهو سبب رئيسي للوفاة في المملكة المتحدة.

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عدم تحمل اللاكتوز


سلطت هيئة الخدمات الصحية “NHS” الضوء على الأعراض التي قد يواجهها المرء بعد ساعات قليلة من تناول الحليب، على سبيل المثال.

علامات عدم تحمل اللاكتوز:

إسهال
انتفاخ المعدة
تقلصات وآلام في المعدة
قرقرة المعدة
الشعور بالمرض.
 

الحليب والمخاطر الصحية
 

يمكن أن يتطور عدم تحمل اللاكتوز في أي عمر، ولكن تظهر الأعراض على العديد من الأشخاص بداية من سن 20 إلى 40 عامًا.

الحل الوحيد هو تجنب استهلاك المنتجات التي تحتوي على اللاكتوز، مثل الحليب.

وأضافت: "تظهر الأبحاث أن منتجات الألبان لها فائدة قليلة أو معدومة على صحة العظام".

أظهر تحليل - نُشر في المجلة الطبية البريطانية - أن معظم الدراسات "فشلت في إظهار أي صلة بين تناول منتجات الألبان وكسر العظام".

قام المعهد الوطني للسرطان بتمويل دراسة تقارن النظام الغذائي للنساء اللواتي تم تشخيصهن بسرطان الثدي بأولئك اللواتي لم يتم تشخيصهن.

أبرزت النتائج أن النساء اللواتي تناولن معظم منتجات الألبان معرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 53٪.

وأضافت ميديكال نيوز توداي أن محتوى الكربوهيدرات في الحليب يمكن أن يؤثر على نسبة السكر في الدم.

صورة مخزون من الأطعمة والمشروبات التي تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

 مصدر المعلومات موقع إكسبريس.

إمدادات الحليب السكر أمراض السكر الخرف الضغط

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