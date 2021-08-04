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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.. حيل سحرية لزيادة إدرار حليب الثدي

صدى البلد

فى الأسبوع العالمى لـ الرضاعة الطبيعية توجد أطعمة ومشروبات عديدة يساعد تناولها على لزيادة إدرار حليب الثدي؛ لغناها باللاكتوجين، فعلى الرغم من عدم وجود العديد من الدراسات لإثبات أن الأطعمة التالية لها تأثير إيجابي على إدرار حليب الثدي؛ فقد تم استخدام هذه الأطعمة لأجيال من قبل الأمهات المرضعات، ويجب تناول هذه الأطعمة كجزء من النظام الغذائي اليومي، وليس مجرد تضمينها كمكملات.

1. بذور الحلبة

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية المهمة لنمو دماغ طفلك و زيادة إنتاج حليب الثدي، ويمكنك أيضًا استخدام أوراق الحلبة لأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل البيتا كاروتين وفيتامين ب والكالسيوم والحديد.

2. بذور الشمر

 تستخدم بذور الشمر أيضًا لتقليل الغازات والمغص و يمكنك نقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في كوب من الماء طوال الليل وشربها في الصباح أو تحضيرها في الشاي وتعد بذور الشمر من أفضل المشروبات لزيادة إنتاج حليب الثدي

3. الثوم
 

يشتهر الثوم بتقوية جهاز المناعة والوقاية من أمراض القلب وله خصائص علاجية في حين أنه يمكن أن يساعد في زيادة إنتاج حليب الثدى ، يمكن أن يؤثر الثوم أيضًا على طعم ورائحة حليب الثدي. لذلك يجب أن تستهلك باعتدال.

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4. الخضراوات الورقية 

تعد الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت وأوراق الحلبة والخردل مصدرًا رائعًا للمعادن مثل الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك. تحتوي هذه الخضار على الكثير من الفيتامينات وتساعد  على  تعزيز إنتاج حليب الثدي ويجب أن تتناول حصة واحدة على الأقل من الخضراوات الورقية يوميًا.

5. بذور الكمون


من المعروف أن بذور الكمون تساعد على الهضم ، وتخفيف الإمساك ، والحموضة ، والانتفاخ إلى جانب المساعدة في الرضاعة فهى تساعد على زيادة إنتاج حليب الثدي كما أنها مليئة بالفيتامينات والكالسيوم.

6.  دقيق الشوفان
 

يعتبر دقيق الشوفان مفيدًا في السيطرة على مرض السكري بعد الولادة مع كونه مصدرًا رائعًا للطاقة. وهي غنية بالألياف التي لها تأثير إيجابي على الجهاز الهضمي.

\ يمكنك تناول الشوفان على الإفطار أو عمل كعك الشوفان. يوصي خبراء التغذية بإضافة الشوفان إلى النظام الغذائي للأم المرضعة لزيادة إنتاج حليب الثدى

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