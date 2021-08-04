نشرة المرأة والصحة.. فوائد تناول ملعقة من الكركم.. وأطعمة لزيادة حليب الثدي

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة في مجالي الصحة والمرأة خلال الساعات الماضية، إليكم أبرزها.

ملعقة من الكركم يوميا تمنحك فوائد غير متوقعة

إذا كنت ترضعين طفلك فيجب أن يضمن نظامك الغذائى ملعقة على الأقل يوميا من الكركم إليك أبرز فوائد تناوله للنساء المرضعات إليك أبرز فوائده وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

كما أنه يساعد أيضًا في تعزيز فقدان الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان إليك ما الذي يجعل عصير الجزر صحيًا؟

حظك اليوم الاربعاء 4-8-2021 على الصعيد المهني والعاطفى والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين.. إذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة الأبراج والفلك واكتشاف ما يخبئه لك برجك اليوم الأربعاء 4-8 -2021 وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي:

فى الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية لزيادة إنتاج حليب الثدي أطعمة ومشروبات عديدة يساعد تناولها على لغناها باللاكتوجين فعلى الرغم من عدم وجود العديد من الدراسات لإثبات أن الأطعمة التالية لها تأثير إيجابي على إنتاج حليب الثدي