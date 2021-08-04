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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. أكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

 

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي:

أسرار شخصية مواليد اليوم

 خلال هذه الفترة ، يمكن أن تنتهي أي مشاكل كبيرة تتعلق بالعمل ، خاصة إذا كنت تقوم بعمل وكان هناك أي عقبة في ترقيتك ، فيمكنك الحصول على نتائج جيدة خلال هذه الفترة وستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية و سوف تحصل على الدعم الكامل من أفراد عائلتك. 

 ستحصل على الدعم العاطفي لمن تحب في المحن وسيكون هذا الأسبوع مفيدًا لك على الصعيد المالي.

نصيحة لمواليد اليوم

سيكون هذا الأسبوع مهمًا جدًا بالنسبة لك على صعيد العمل ، خاصة إذا كنت تقوم بعمل ، خلال هذا الوقت قد يراجع رئيسك عملك. في مثل هذه الحالة ، قد يتسبب القليل من الإهمال في حدوث مشكلات لك. 

 سيكون هذا الأسبوع مربحًا جدًا لرجال الأعمال  وخلال هذا الوقت سيزداد عملك إلى جانب ذلك ، سيتم أيضًا حل مشكلتك المالية. 

ستكون هناك لحظة عاطفية في حياتك الشخصية و هناك احتمال لإجراء نقاش في المنزل في بداية الأسبوع ، ولكن سرعان ما سيظهر كل شيء على أنه طبيعي. 

 

 

 

برج الاسد 

 

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهنى 

ومع ذلك  ينصح خلال هذا الوقت بالعناية الخاصة بسلوكك وكلامك ستحصل على فرصة لقضاء وقت كافٍ مع زوجتك

 إذا كان طفلك صغيرًا ، فيمكنك اتخاذ أي قرار مهم يتعلق بتعليمه خلال هذا الوقت من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع مختلطًا من حيث المال. 

على المستوى الإجتماعى

حافظ على التوازن بين دخلك ونفقتك و بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، احرص على مزيد من العناية بالطعام والشراب خلال هذا الوقت وتجنب استخدام الأطعمة التي لا معنى لها.
 

الجانب الصحى

 بالحديث عن صحتك ، لن تكون هناك مشكلة كبيرة خلال هذه الفترة ومع ذلك ، تحتاج أيضًا إلى التركيز على الراحة.

الفلك خبيرة الابراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصيتك من تاريخ ميلادك اكتشف ما يخبئه برجك

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