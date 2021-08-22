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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم امرأة.. فوربس تنشر قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم

أرشيفية
أرشيفية

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، تقريرا كشف عن وجود 2755 مليارديرا حول العالم، بين رجال أعمال وصناعة وأباطرة في مجالات الإعلام والتكنولوجيا وبيع تجزئة وغيرهم، بينما ركزت المجلة على أغنى 10 أشخاص بينهم.

وأشار التقرير، الذي نشرته مجلة "فوربس"، إلى أن قائمة الأثرياء تتغير باستمرار نتيجة تقلب الإيرادات والأرباح وأسعار الأسهم وعوامل أخرى.

وضمت القائمة الآتي:

1. برنارد أرنو وعائلته (197.5 مليار دولار)، حيث يرأس أرنو مجموعة LVMH الفرنسية الفاخرة التي تعتبر أكبر شركة سلع فاخرة في العالم.

2. جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون" (192.8 مليار دولار).

3. إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي وكبير المهندسين في شركة "سبيس إكس"، والرئيس التنفيذي ومهندس المنتجات في شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية (185.9 مليار دولار).

4. بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" (132 مليار دولار).

5. مارك زوكربيرج، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمساهم المسيطر على شبكة "فيسبوك"، (130.4 مليار دولار).

6. لاري إليسون، رجل أعمال ومالك لحصص في شركة "تسلا" (116.7 مليار دولار).

7. لاري بيج، المؤسس المشارك لمحرك البحث "جوجل" (116.6 مليار دولار).

8. سيرجي برين، المؤسس المشارك الآخر لمحرك البحث "جوجل" (112.8 مليار دولار).

9. وارن بافيت، رجل أعمال مالك شركة قابضة متعددة الجنسيات تمتلك بالكامل شركات كثيرة (104.4 مليار دولار).

10. فرانسواز بيتنكور مايرز وعائلتها، تمتلك 33 بالمئة من شركة "لوريال" (92.4 مليار دولار).

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