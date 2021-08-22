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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بعد لقاء وزير الرياضة

محافظ كفر الشيخ: 30 ألف جنيه لكل مصاب في حادث كرة السرعة

وزير الرياضة
وزير الرياضة

التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بديوان عام محافظة المنوفية، بحضور هيام الطباخ عضو مجلس النواب، للتوجه للمستشفى الجامعي بشبين الكوم، ومستشفى بركة السبع، للاطمئنان على المصابين.

وصرح أحمد السماحي المتحدث الرسمي للمحافظة، بأن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قرر صرف 30 ألف جنيه لكل حالة، كما قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف 20 ألف جنيه لكل حالة.

محافظ كفر الشيخ يتوجه إلى المنوفية للاطمئنان على مصابي فريق كرة السرعة

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ووجه اللواء جمال نور الدين، بتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لأسرهم بسلام.

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وزير الشباب مجلس النواب المنوفية محافظ كفر الشيخ أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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