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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة.. شاهد

تكريم اوائل الثانويه
تكريم اوائل الثانويه العامه

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكريم أوائل الثانوية العامة بإدارات محافظة القاهرة المختلفة.

 

وأثنى محافظ القاهرة على نجاح الطلاب في ظل الظروف الصعبة التى مرت بها الدولة وخاصة جائحة كورونا متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح في التعليم الجامعي.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تبذل قصارى جهدها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة التعليمية.

فخر مصر.. محافظة القاهرة تكرم أبطال أولمبياد طوكيو 2020

وأعطى محافظ القاهرة الطلاب الأوائل شهادات تقدير وهدايا تقديرا لتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى.


وكان محافظ القاهرة كرم أبطال مصر من أبناء محافظة القاهرة المتوجين بميداليات أوليمبية فى طوكيو 2020 فريال  أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه وأحمد الجندى الفائز بفضية الخماسى الحديث وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه الفائزة بالبرونزية.


وأشاد محافظ القاهرة بإنجازهم ووجه التحية لهم على مجهودهم الكبير طوال البطولة والنتائج المتميزة التى قاموا بتحقيقها .


وأكد محافظ القاهرة أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتكريم ابطال مصر واطلاق اسم فريال اشرف على واحد من اهم محاور القاهرة لهو ابلغ رسالة على دعمه للأبطال والمتفوقين وتقديرًا لكل من يرفع اسم مصر عاليًا .


وأكد محافظ القاهرة أن التاريخ سيظل يسجل أسمائهم بحروف من نور متمنيًا لهم تحقيق المزيد من البطولات وأن يكونوا سفراء لمصر فى كافة المحافل الدولية .


كما أثنى محافظ القاهرة على المدربين والإداريين والذين كان لرعايتهم أكبر الأثر لتحقيق هذه البطولات .


ووجه تحية خاصة لأسر الأبطال الذين قاموا بتوفير المناخ المناسب لهم مما جعل تلك الأسر تحصد الآن نتاج هذا الجهد.
ودعا محافظ القاهرة شباب وفتيات مصر لاتخاذ هؤلاء الأبطال قدوة لهم فى العزيمة والإصرار لتحقيق النجاح.


ومنح محافظ القاهرة الأبطال الثلاثة درع المحافظة كما منح هانى السيد قشطة مدرب البطلة فريال أشرف ، ومحمد عبد الرجال جودة مدرب البطلة جيانا فاروق ، ود. أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادى الشمس الذى ينتمى إليه البطل أحمد الجندى شهادات تقدير وعملات تذكارية تقديرًا للجهد الكبير الذى بذلوه مع أبطال مصر .


شهد التكريم نائبا المحافظ للمنطقتين الشرقية والشمالية  ، ود. سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة ، وأسر الأبطال الثلاثة ، واللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة والمشرف العام على البعثة المصرية بطوكيو ، ومحمد الضهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه،  واللواء رضا الجندي مشرف الكاراتيه بالاتحاد الرياضي للقوات المسلحة،  والعميد وليد الهلالي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للكاراتيه، وحسام موسى رئيس منطقة القاهرة للكاراتيه ، خالد عصفور المدير الفني لنادي الشمس،  ووليد عبد الرحمن الملاح رئيس مجلس إدارة الروابط الرياضية،  وأحمد عبد العال المدير الفني للمؤسسة العسكرية.

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