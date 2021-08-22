للعام الثاني علي التوالي.. جامعة سوهاج تطبق نظام الباركود لطلاب المدن الجامعية

صرح الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، ان إدارة الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية، عقدت اجتماعاََ تحضيرياََ استعدادا للتسكين بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجديد٢٠٢٢/٢٠٢١م.

وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد مسعود مدير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، سامية فاروق مدير الإقامة بالمدن، حامد عبدالحميد مدير إدارة التغذية، والمهندسة رجاء الصاوي مهندسة الدعم الفني لنظام الزهراء.

ووجه "عبد الخالق" بضرورة بحث آليات وظوابط ميكنة أعمال التسكين والتغذية بالمدن الجامعية، حيث سيستمر تطبيق نظام الباركود في أعمال تسليم الوجبات بجميع مباني المدن الجامعية والمطاعم الخاصة بمباني ناصر.

والرعاية والعارف التابعة للمدينة للعام الثاني علي التوالي، وعليه يقوم الطالب بحجز الوجبة بنفسه، واستلامها من خلال منظومة الباركود باستخدام كارنيه المدينة الجامعية.

وأكد "عبدالخالق"، أن الهدف من تفعيل هذا النظام هو تحسين وتطوير الخدمة المقدمة لطلاب المدن الجامعية، من خلال تنظيم سير العمل ودخول الطلاب لتسلم الوجبات داخل المطاعم بكل سهولة ويسر دون تزاحم، وذلك باستخدام الباركود المدون على بطاقات المدينة الخاص بالطلاب.

وأوضح الدكتور أحمد مسعود، أنه تم خلال الاجتماع بحث جميع المشكلات التي واجهت المشرفين ومستخدمي نظام الزهراء خلال العام الماضي، ومناقشة آليات حلها لتطبيق المنظومة خلال العام المقبل بنجاح.