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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وحاتم العشري، مستشار وزيرة الصناعة، ومسئولي مصانع السيارات العاملة في المبادرة.


في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء يستهدف متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة الرئيس لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي؛ وذلك للوقوف أولا بأول على الخطوات التي تمت في هذا الصدد، ومعدلات تسليم السيارات للحاجزين المستحقين، لافتا إلى أنه كان متوقعا منذ البداية أن تشهد المبادرة زيادة في الإقبال والطلب عليها وأكدنا على ذلك، لكن ما تم حتى الآن يشير إلى أن معدلات التسليم تسير بصورة غير مُرضية، الأمر الذي يُحتم ضرورة اتخاذ إجراءات أسرع لزيادة هذه المعدلات، خاصة أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة معدلات التسليم للمستحقين؛ للعمل على توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة، في ضوء تزايد أعداد المتقدمين تباعا.


من جانبهم، أشاد مسئولو المصانع بهذه المبادرة المهمة التي تحظى برعاية الرئيس السيسي، وتستهدف توفير وسيلة انتقال ملائمة وحديثة للمواطنين ومتوافقة بيئيًا، مشيرين إلى بعض الصعاب التي تواجه عملية الإنتاج المحلي، لكنهم أكدوا أنهم يعملون على تذليلها لتوسيع وزيادة القدرة الإنتاجية، وأن يتم تخصيص ورديات عمل إضافية لتحقيق ذلك، لافتين في هذا السياق إلى أن مشكلة التأخير في تسليم السيارات للحاجزين المستحقين ناجمة عن أزمة عالمية تواجه جميع شركات صناعة السيارات، بل طالت المصانع الأم نفسها، وتتمثل في نقص إنتاج بعض المكونات المطلوبة في عمليات تصنيع السيارات، لافتين إلى أن عددا من خطوط الإنتاج للشركات الأم واجهت تعثرا شديدا، وتوقف بعضها عن العمل.


كما لفت المسئولون إلى أن أصحاب المصانع يواجهون تحديات أخرى في عمليات التوريد، ومنها تأخر وصول بعض شحنات مكونات التصنيع، مؤكدين أنهم يبذلون جهودهم للتغلب على هذه التحديات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.


وفي ختام الاجتماع، طالب رئيس الوزراء بسرعة وضع برامج زمنية محددة لتسليم كل من أنهوا الإجراءات البنكية من المستحقين وملفاتهم جاهزة لتسلم السيارات، كما شدد الدكتور مدبولي على ضرورة التواصل مع المتقدمين للمبادرة وشرح أسباب التأخر في تسليم السيارات، والمتمثلة في أزمة مكونات التصنيع، وتأكيد العمل على سرعة التسليم مع الجهات المعنية.

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