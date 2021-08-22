أهم شرط عند البنات لإتمام الزواج.. أشهر خاطبة على السوشيال ميديا توضح

قالت سهير منصور، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا، إنها تراعي الفروق الاجتماعية بين الطرفين، مشيرة إلى أنها تعتمد على المقابلة الشخصية مع العريس أو العروس، وبعد ذلك تتم المقابلة بينهما فإذا حدث توافق يتم إتمام الزواج، منوهة بأنها أتمّت زواج 300 فرد.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "حلو الكلام" تقديم الفنانة منال سلامة المذاع عبر قناة "صدى البلد": "التوافق يعد من أهم الشروط لفكرة الزواج مشيرة إلى أنه بدون التوافق ستفشل فكرة الزواج، موضحة أن “جواز الصالونات” بمثابة زواج العقل مؤكدة أنه “ينجح أكثر من الزواج عن حب” والزواج الآن أصبح أصعب من فترات سابقة .

وأشارت إلى أن الإقبال عليها يزيد وأن أهم شرط في الزواج التكافؤ الاجتماعي والديني والثقافي والسياسي، وأنها تتعامل مع العروس كأنها ابنتها ومع العريس على أنه ابنًا لها، مع ذكر جميع مميزاتهم وعيوبهم.

وأكدت أن أكثر طالبات الزواج تكون من فتيات وطلبهم في المقام الأول أن يكون الزوج غنيا.