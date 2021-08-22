نيفين النحاس تكشف أهمية التبرع بـ البلازما

قالت نيفين النحاس، مدير المشروع القومي لتصنيع البلازما بوزارة الصحة، إن البلازما هي مكونات فى الدم شفافة تتكون من خلايا الدم البيضاء والحمراء وصفائح دموية وتمثل 55% من حجم الدم فى الجسم، لافتة أنها يوجد بها عوامل تجلط الدم وهو ما يحتاجه مرضي نزيف الدم.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" لم يكن هناك ثقافة التبرع بالبلازما وإنما بالدم فقط وفى خلال أزمة كورونا يوجد الكثير من الدول أغلقت تصدير بعض الأدوية لعلاج أمراض معينة مما أدى إلى أتجاه الحكومة لتوطين صناعة الأدوية محليا لتحقيق اكتفاء ذاتى منها، موضحة أن البلازما تجدد نفسها كل 48 ساعة.

وأكدت:" أهمية البلازما تأتي من أمكانية دخولها في معالجة العديد من الأمراض مثل الكلي والكبد والحروق والاورام ومرضي كورونا".

وأكملت:" التبرع ببلازما الدم مفيد للمتبرع دون شك ويؤدي إلى يجدد خلايا الدم ويقوي جهاز المناعة مشيرة إلى أن التبرع بالبلازما سهل ويتم الكشف على المتبرع بصورة كاملة مجانا.