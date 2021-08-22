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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس تستقبل 1239 طالبا من المرحلة الأولى.. والجامعة تروج لـ 50 برنامجا جديدا في المعرض التعليمي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

_ معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس تستقبل 1239 طالبا من المرحلة الأولى


_ إقبال كثيف على معامل التنسيق الإلكتروني بآداب عين شمس


_ جامعة عين شمس تروج لـ 50 برنامجا جديدا في المعرض التعليمي
 

أعلن مكتب التنسيق المركزى بجامعة عين شمس، عن تخصيص المكتب لتلقي الاستفسارات حول تنسيق الجامعات، والاستفسار والتقديم للشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك الاستفسارات المتعلقة بالتقدم للكليات العسكرية لطلاب الشهادات العربية.


وكشفت جامعة عين شمس عن أعداد طلاب المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢، الذين تم استقبالهم في اليوم الثانى للتنسيق من خلال 13 معملا في خمس كليات هي (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون) وكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وكلية الزراعة بشبرا الخيمة .

 

وأعلنت معامل كلية الهندسة عن استقبالها 206 طلاب وطالبات (٥معادلة/٢٠١عامة) ، وكلية الآداب 783 طالبا (٢٩٦معادلة/٤٨٧عامة)، وكلية البنات 79 طالبا (٣معادلة/٧٦عامة)، وكلية الزراعة 61 طالبا (١ معادلة/٦٠عامة) ، وكلية الحاسبات والمعلومات 110 طلاب، ليصل العدد الإجمالي  1239 طالبا وطالبة فى اليوم الثانى .

 

وكانت معامل كلية هندسة جامعة عين شمس أعلنت أمس عن استقبال ٣٧ طالبا وطالبة (٢٠معادلة/١٧ ثانوية عامة)، واستقبلت معامل كلية الآداب ٤١٥ طالبا وطالبة (٢٧٢معادلة/١٤٣عامة) و كلية البنات ٣٢ طالبا وطالبة (٦معادلة/٢٦عامة) كلية الزراعة ١٩ طالبا وطالبة  ،وتم استقبال ٥٣ طالبا وطالبة بمعامل كلية الحاسبات والمعلومات  ، باجمالى  ٥٥٦ طالبا وطالبة.
 


وحرصت الجامعة تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعةعين شمس ، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توفير جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق طوال المراحل المختلفة للتنسيق، على النحو اللائق بمكانة جامعة عين شمس .

 

وتفقد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس والدكتورة  حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،وبرفقتهم  الدكتور معوض بدوى معوض مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات ورئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والمشرف العام على التنسيق الالكتروني بالكلية والدكتور محمود خضر المشرف على أعمال التنسيق  بالكلية في ثاني أيام المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.


أكد  مرتضي خلال الجولة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "فيروس كورونا" فى ظل الاقبال الطلابي الكثيف ، مشيرا الى انه يتم قياس درجة الحرارة قبل دخول الكلية وتعقيم المعامل والتنبيه على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى.


وأشار إلى  تقديم خدمات عديدة للطلاب منها تقديم خدمة الإنترنت المجاني وطباعة الرغبات بعد خطوة تسجيل الرغبات، بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه من جانب طاقم إدارى مدرب  يزيد عن 65 فردا والذين يقومون بالإجابة عن كافة التساؤلات الخاصة بإستخدام الموقع والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات.


من جانبها أكدت الدكتورة حنان كامل ان معامل التنسيق اليوم تشهد إقبالاً كثيفاً عن أمس نظرا لسحب ملفات الطلاب من المدارس ،موضحة ان معامل التنسيق تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، وقامت الكلية بتوفير أماكن لاستراحة أولياء الأمور، بالإضافة لوجود فترات راحة كل ساعتين يتم خلالهما  تعقيم المعامل .


وأوضح الدكتور معوض بدوى أنه نظرا لموقع كلية الآداب ووجودها بالقرب من بوابة الجامعة فإن معاملها تستقبل عدداً أكبر من الطلاب عن معامل التنسيق الاخرى بالجامعة، مؤكدا أن معامل التنسيق بكلية الاداب  تتمتع بخبرة كبيرة فى هذا المجال ولديها فريق عمل متميز لكونها من اوائل الكليات على مستوى الجامعات المصرية التى تستقبل الطلاب منذ عام 2008، مشيرا إلى أنه يتم توضيح بعض المعلومات الهامة للطلاب والتى من بينها حق الطالب فى  تعديل الرغبات فى اى وقت خلال فترة المرحلة الخاصة به.


وأوضح الدكتور محمود خضر أن المرحلة الأولى للتنسيق  تستمر  حتى يوم الأربعاء القادم بالإضافة إلي استمرار تقديم الخدمة بمعامل الكلية الثلاثة بالإضافة لوجود ثلاثة معامل أخرى إضافية في حالة الإقبال الشديد وذلك من التاسعة صباحا إلي الثالثة عصرا .

 

وفي سياق اخر استقبل الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب كلا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال افتتاحهما وتفقدهما جناح جامعة عين شمس المشارك بمعرض التعليم العالي الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم في الفترة من ٢٢ إلى ٢٣ من أغسطس الجاري.


وتشارك جامعة عين شمس  في الدورة الخامسة للمعرض، تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة.

 

وأشاد وزيرا التعليم العالي والتضامن الاجتماعي خلال الجولة بقوة خريجي جامعة عين شمس في سوق العمل ، نظراً للتنوع الكبير في البرامج الدراسية و الأكاديمية و مواكبتها لمتطلبات سوق العمل.


و استعرض د. عبد الفتاح سعود البرامج الجديدة والمتميزة التي تتيحها الجامعة لمنسوبيها من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة ، لافتاً الى أن جامعة عين شمس نجحت في تحقيق طفرة هائلة  فى مجال التعليم والتدريب وذلك من خلال منظومة متطورة من المنصات التعليمية التي تخدم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة فى 19 كلية ومعهدين.


وأشار إلى ما حققته الجامعة من نقلة نوعية فى التعليم الإلكترونى والهجين ،إلى جانب جهود الجامعة للتحول الرقمي لتصبح واحدة من جامعات الجيل الرابع،  فضلاً عن تنوع الأنشطة المقدمة للطلاب والتي تسهم في صقل شخصياتهم و خبراتهم الحياتية و توفر لهم الحياة الجامعية المتكاملة.


يذكر أن إعداد المواد التعليمية والتعريفية بالمعرض جاء تحت إشراف الدكتورة منى عبد العال المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم وريهام العطيفي مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم و الطلاب.


ويشارك في المعرض ٤٠ جامعة حكومية وخاصة ، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على التخصصات المختلفة بكليات  الجامعات  وشروط القبول بها  واختيار  التخصصات الجديدة والأقسام المختلفة بكل منها.

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