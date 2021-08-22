الزمالك يُكرم نجل عاطف أبو ميدو

قام الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بتكريم محمد عاطف أبو ميدو نجل الراحل عاطف أبو ميدو.

جاء ذلك في حضور الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي والدكتور حسين السمري عضو اللجنة والمدير التنفيذي للنادي.

وأشاد حسين لبيب بالدور الكبير الذي قدمه الراحل عاطف أبو ميدو في إبراز تاريخ الزمالك الرياضي ودوره كأحد المؤرخين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قدم محمد عاطف الشكر للجنة التي تدير النادي على هذا التكريم، وطلب حضور آخر مباراتين للزمالك في الدوري ليكون حاضرا بدلا من والده رحمه الله.