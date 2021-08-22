البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي على مدينة خميس مشيط بالسعودية

أدان البرلمان العربي، الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي اليوم بإطلاق طائرة مسيرة على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والتدخل الفوري و العاجل لردع هذه الميليشيا والكف عن استهدافها المتكرر للمدنيين في المملكة العربية السعودية.



وحذر البرلمان العربي، في بيان مساء اليوم الأحد من استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية لهجماتها ضد المدنيين الأبرياء وتعريض حياتهم للخطر، معتبراً أن مثل هذه الاعتداءات المتكررة تمثل جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، مجدداً تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ضد أي اعتداء أو تهديد يطال أمنها.