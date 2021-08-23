محافظ جنوب سيناء يناقش مع وزير خارجية صربيا سبل تنشيط السياحة

والاستفادة من الخبرات الصربية في السياحة الاستشفائية

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع نيكولا سيلا كوفيتش وزير الخارية الصربى على هامش زيارتة الى مصر على رأس وفد رفيع المستوى من الخارجية الصربية وذلك باحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور دكتور اسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق و رئيس مجلس ادارة شركة اير كايرو وعدد كبير من كبار رجال الاعمال والمستثمرين المصريين .



وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين مصر وصربيا وافاق التعاون فى كافة المجالات وخاصة المجال السياحى وسبل تنشيط السياحة بين البلدين وبخاصة للمدن السياحية بجنوب سيناء وعلى راسها مدينة شرم الشيخ ،

وكذلك الاستفادة من الخبرات الصربية فى مجال السياحة الإستشفائية ،

طالب رئيس مجلس ادارة شركة اير كايرو بالتعاون مع شركات الطيران الصربية نحو تسيير الرحلات السياحية بين البلدين طوال العام وليس فى فترة الصيف فقط ،

ووجة المحافظ الدعوة الى الشعب الصربى الى زيارة مدينة شرم الشيخ مشيرا الى الزيارة الناجحة التى قام بها مؤخرا الى صربيا وعقد عدد من البرتوكولات واهمها اتفاقية التاخى بين مدينى نيش وشرم الشيخ والاسراع فى تفعيلها

و أشار وزير الخارجية الى لقاءه المثمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهمرية مصر العربية وسامح شكرى وزير الخارجية ومحافظ جنوب سيناء الامر الذى يوطد العلاقات المتميزة بين الشعبين المصرى والصربى حكومة وشعبا واكد على حرص بلادة على تنمية تلك العلاقات فى كافة المجالات ، وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء وزير الخارجية الصربى درع المحافظة ومجسم لمدينة سانت كاترين تقديرا له.

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