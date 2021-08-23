كشري: حسبي الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمني.. وسنلعب بالناشئين أمام الزمالك

أوضح أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أنه لم يتعد لفظيا على الحكم محمد العدوي خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وقال كشري فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "حسبي الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمني، ولم أخطأ فى أحد على الإطلاق طوال مسيرتي سواء كلاعب أو مدير فني، جهاز الاتحاد السكندري سبوا الحكم بأبشع الألفاظ".

وأضاف: "سأتقدم بتظلم ضد قرار اتحاد الكرة، والحكم كان موجه ضد الإنتاج الحربي خلال المباراة، ومراقب اللقاء ظلمنا ظلم كبير".

وأكد أحمد كشري، أنه يعاني من غيابات بعض اللاعبين الأساسيين خلال مباراة الزمالك المقرر لها غدا فى الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وتابع: "حارس المرمي الأساسي للفريق سيغيب إلى جانب العديد من اللاعبين ولكن سنلعب بشرف فى المباراتين المقبلتين، وسندفع ببعض اللاعبين الناشئين أمام الزمالك".

وأتم: "سنبذل جهد كبير أمام الزمالك ولكن بكل تأكيد لن يكون هناك دافع اللاعبين بعد الهبوط بشكل رسمي، وكنت أتمني الفوز أمام الاتحاد لكي تكون مباراتنا أمام القلعة البيضاء قوية".