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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. تدريبات خاصة للاعبي الزمالك المستبعدين من مواجهة الإنتاج الحربي

الزمالك
الزمالك

يخوض اللاعبون المستبعدون، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الإنتاج الحربي، تدريباتهم في الحادية عشرة صباح اليوم، الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويلتقي الزمالك بفريق الإنتاج الحربي، غدا الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز، باستاد الدفاع الجوي.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 76 نقطة، وبفارق 4 نقاط، عن غريمه التلقيدي الأهلي.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

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وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

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