اليوم.. تدريبات خاصة للاعبي الزمالك المستبعدين من مواجهة الإنتاج الحربي

يخوض اللاعبون المستبعدون، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الإنتاج الحربي، تدريباتهم في الحادية عشرة صباح اليوم، الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
ويلتقي الزمالك بفريق الإنتاج الحربي، غدا الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز، باستاد الدفاع الجوي.
ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 76 نقطة، وبفارق 4 نقاط، عن غريمه التلقيدي الأهلي.
ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.
وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي
خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.