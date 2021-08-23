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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي: ادعوا لـ نضال الشافعي يقوم بالسلامة

صدى البلد

حرصت الفنانة منة فضالي علي توضيح السبب وراء دخول الفنان نضال الشافعي إلى المستشفي، والدعاء له بالشفاء العاجل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

ونشرت منة فضالي صورة لـ نضال الشافعي أثناء تواجده في المستشفي، وعلقت عليها كاتبة: “نضال مش بس زميل لا اخ وصاحب بجد وبحبو وبحترمو جدا وكل الناس بتحبو وبتحترمو ومعروف عن نضال انو هادي ومؤدب بزياده والناس بتستغل ده للأسف”.

 

وأكملت منة: “اللي حصل لنضال نتيجة زعل وانفعال وصلوا لعمليه كبيره في القولون علشان الشغلانه اللي احنا فيها اللي الناس فاكره ان حياتنا مرفهه بس لا احنا بنشوف الوحش اكتر والله مش لازم نوريكم غير الجانب الكويس للأسف”.
 

وأنهت منة فضالي كلامها كاتبة: “ادعولو يقوم بسلامه، ربنا يشفيك يا صاحبي وتقوم بسلامه ويخف من عليك وترجع لبيتك ومراتك القمر وعيالك وجمهورك اللي بيحبك”.

 

وتعرض الفنان نضال الشافعي لأزمة صحية منذ أيام قليلة أثناء تصوير فيلمه “مينى بار” حيث أصيب بـ انفجار القولون. 

 

وأجرى نضال الشافعي عملية جراحية في القولون داخل أحد المستشفيات في المهندسين. 

 

استئصال جزء من القولون

 

وكشفت زوجة الفنان نضال الشافعى تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن تعرض إلى أزمة صحية شديدة بسبب انفجار القولون. 

 

وقالت زوجة نضال الشافعى فى تصريح لـ “صدى البلد” : أجرى نضال عملية جراحية استأصل فيها جزء من القولون وذلك بعد انفجاره". 

 

وأضافت زوجة نضال الشافعى إن حالته غير مستقرة حاليا ولذلك ننتظر الطبيب المعالج له حيث لم يتم تحديد موعد حتى الآن لخروجه من المستشفى حيث أجرى العملية فى إحدى المستشفيات بالمهندسين. 

 

وجاءت إصابة نضال الشافعى بانفجار فى القولون بعد دخوله فى أزمة مع منتج فيلم “مينى بار” والذى يقوم حاليا بتصويره مع الفنانة منة فضالى. 

 

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