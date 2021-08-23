عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالص التعازي و المواساة.. مجدي عبد الغني ينعي والدة أحمد حسن

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

نعي مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، في وفاة والدته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر".

 

ودشن مجدي عبد الغني كاتبًا: “انا لله وانا اليه راجعون .. خالص التعازي و المواساة في وفاة والدة كابتن منتخب مصر السابق أحمد حسن .. الله يرحمها ويغفرلها ويصبر اهلها”.

 

وكان قد أعلن الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم المنتخب المصري السابق، وفاة والدته أمس عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي.
 

وكتب أحمد حسن، عبر حسابة بفيس بوك قائلا: “ان العين لتدمع وأن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون إنا لله وانا اليه راجعون  ماتت التي كان يكرمني الله من اجلها  رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها ”.
 

وتابع: “رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله خير الدنيا والآخرة رحلت الأمن والأمان  اللهم ارزقها الفردوس الاعلي من الجنه و اجعل قبرها روضة من رياض الجنة”.

 

مجدي عبد الغني أحمد حسن منتخب مصر اللاعب احمد حسن كابتن منتخب مصر

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: نعمل على إحياء أول عاصمة إسلامية في أفريقيا

اشتراك تأميني لا يقل عن 20 عاما..شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. رفع الحجز الإداري عن أكثر من ٣ آلاف ممول في ١٥ شهرًا

أسباب إقالة فابيو كاريلي من اتحاد جدة السعودي

الحيز الجغرافي .. نصيحة مهمة لـ طلاب الثانوية العامة في التنسيق "فيديو"

بطولة من نوع خاص.. قصة فاطمة شوقي الكفيفة التي تحدت إعاقتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

بينهم الرئيس الهارب.. طالبان تعفو عن جميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

كشري: حسبي الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمني.. وسنلعب بالناشئين أمام الزمالك

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

7 أيام من الجحيم في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول.. فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ