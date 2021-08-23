خالص التعازي و المواساة.. مجدي عبد الغني ينعي والدة أحمد حسن

نعي مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، في وفاة والدته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر".

ودشن مجدي عبد الغني كاتبًا: “انا لله وانا اليه راجعون .. خالص التعازي و المواساة في وفاة والدة كابتن منتخب مصر السابق أحمد حسن .. الله يرحمها ويغفرلها ويصبر اهلها”.

وكان قد أعلن الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم المنتخب المصري السابق، وفاة والدته أمس عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب أحمد حسن، عبر حسابة بفيس بوك قائلا: “ان العين لتدمع وأن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون إنا لله وانا اليه راجعون ماتت التي كان يكرمني الله من اجلها رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها ”.



وتابع: “رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله خير الدنيا والآخرة رحلت الأمن والأمان اللهم ارزقها الفردوس الاعلي من الجنه و اجعل قبرها روضة من رياض الجنة”.