وزيرة الصحة: لقاح كورونا المصري تم اعتماده

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الدولة المصرية أدركت أهمية تصنيع لقاحات كورونا من نهاية أغسطس 2020، موضحة أنه تم توجيه دعوى لمنظمة الصحة العالمية وتم إرسال 4 خبراء فى شهر 9، لمعرفة إمكانية التصنيع.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى بشأن مستجدات لقاح كورونا، أن المصريين يجب أن يفخروا بما تم فى مصر.



ولفتت إلى أن المنتج المصري الخاص بلقاح كورونا تم اعتماده، ومر بجميع الأنواع الخاصة بالتحاليل، والمنتج المصري تم اعتماده بالضبط بالمنتج الصيني.



وكشفت أن الاتحاد الأفريقي والبنك الافريقي جاءوا لـ مصر، وذلك من أجل الحديث مع مصر، لـ تصنيع لقاحات كورونا وإنتاج مليار جرعة سنويًا من أجل أفريقيا.

