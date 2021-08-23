الاتحاد والبنك الأفريقيان يبحثان مع مصر إنتاج مليار جرعة لقاح كورونا سنويا|تفاصيل

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الاتحاد الإفريقي والبنك الأفريقي جاءا لـ مصر خلال الأيام الماضية، من أجل الحديث مع الحكومة المصرية، لـ تصنيع لقاحات كورونا وإنتاج مليار جرعة سنويا من أجل إفريقيا.

وكشفت وزيرة الصحة أن الدولة أدركت أهمية تصنيع لقاحات كورونا من نهاية أغسطس 2020، موضحة أنه تم توجيه دعوى لمنظمة الصحة العالمية وتم إرسال 4 خبراء فى شهر 9، لمعرفة إمكانية التصنيع.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى بشأن مستجدات لقاح كورونا، أن المصريين يجب أن يفخروا بما تم فى مصر.



ولفتت أن المنتج المصري الخاص بلقاح كورونا تم اعتماده، ومر بجميع الأنواع الخاصة بالتحاليل، والمنتج المصري تم اعتماده كالمنتج الصيني.