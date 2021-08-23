تطعيم العاملين بتعليم بورسعيد بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا ‏

شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم عملية تطعيم العاملين بتعليم بورسعيد بالجرعة الثانية من ‏اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم.‏

وأكد الدكتورنبوى وكيل تعليم بورسعيد أن الجرعة الثانية من اللقاح كانت لمن تلقوا الجرعة الأولى منذ ٣ شهور بالحملة التى إستهدفت القائمين على ‏إمتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية حرصا على صحتهم وسلامتهم وكإجراء إحترازى ‏ووقائى ضمن خطة الدولة ‏الشاملة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.‏

ولفت وكيل تعليم بورسعيد أن الفريق الطبى المتنقل قام بتطعيم أكثر من 150 فردا اليوم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المطابق لنفس ‏الجرعة الأولى مع تدوين بيانات متلقى اللقاح بالكارت الخاص به الإجابة على إستفسارات الموظفين.

وأشار باهى إلى أنه تم التنسيق والترتيب مع مديرية الشئون الصحية لإستكمال تطعيم كافة المعلمين بالمحافظة تباعا ‏ومتابعة ‏الذين تلقوا اللقاح لفحصهم دوريا والاطمئنان على صحتهم موجها الشكر لكل الأطقم الطبية المتنقلة وللقائمين على عملية ‏التطعيم ‏بمديرية الشئون الصحية والطب الوقائى بالمحافظة.‏

كانت وزارة الصحة قد أعلنت منذ فترة بدء عملية تطعيم فئة العاملين بالتربية والتعليم باعتبارهم أولوية للحصول على لقاحات ‏فيروس كورونا وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للحد من إنتشار الفيروس وصولا لعام دراسى جديد آمن.‏

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