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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تطعيم العاملين بتعليم بورسعيد بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا ‏

صدى البلد

شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم عملية تطعيم العاملين بتعليم بورسعيد بالجرعة الثانية من ‏اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم.‏

وأكد الدكتورنبوى وكيل تعليم بورسعيد  أن الجرعة الثانية من اللقاح كانت لمن تلقوا الجرعة الأولى منذ ٣ شهور بالحملة التى إستهدفت القائمين على ‏إمتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية حرصا على صحتهم وسلامتهم وكإجراء إحترازى ‏ووقائى ضمن خطة الدولة ‏الشاملة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.‏

ولفت وكيل تعليم بورسعيد أن الفريق الطبى المتنقل قام بتطعيم أكثر من 150 فردا اليوم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المطابق لنفس ‏الجرعة الأولى مع تدوين بيانات متلقى اللقاح بالكارت الخاص به الإجابة على إستفسارات الموظفين.

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وأشار باهى إلى أنه تم التنسيق والترتيب مع مديرية الشئون الصحية لإستكمال تطعيم كافة المعلمين بالمحافظة تباعا ‏ومتابعة ‏الذين تلقوا اللقاح لفحصهم دوريا والاطمئنان على صحتهم موجها الشكر لكل الأطقم الطبية المتنقلة وللقائمين على عملية ‏التطعيم ‏بمديرية الشئون الصحية والطب الوقائى بالمحافظة.‏

كانت وزارة الصحة قد أعلنت منذ فترة بدء عملية  تطعيم فئة العاملين بالتربية والتعليم باعتبارهم أولوية للحصول على لقاحات ‏فيروس كورونا وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للحد من إنتشار الفيروس وصولا لعام دراسى جديد آمن.‏

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