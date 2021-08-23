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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تكميم المعدة وشفط الدهون.. استشاري جراحات السمنة والتجميل يوضح الفرق بين العمليتين

فقدان الوزن
فقدان الوزن

أثارت الفنانة هنادي مهنى جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بسبب فقدان وزنها المفاجئ، دون أن تفصح عن الطريقة التي أدت إلى خسارة الوزن بهذا الشكل.

 

وانتشرت صورة للفنانة هنادي مهنى مع الدكتور أسامة طه استشاري جراحات السمنة والتجميل، وهو ما أثار الشكوك عند البعض، واعتقد المتابعين أنها أجرت عملية لتكميم المعدة.

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كريم صبري: تكميم المعدة مناسبة لمريض السمنة الذي لا يتناول السكريات

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فعالة لإنقاص الوزن.. كريم صبري يوضح تفاصيل إجراء عملية تكميم المعدة

 

وبالتواصل مع الدكتور أسامة طه استشاري جراحات السمنة والتجميل، للكشف عن حقيقة إجراء هنادي مهنى أي عملية لخسارة الوزن، رفض الإفصاح عن خصوصيات المرضى.

 

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أسامة طه استشاري جراحات السمنة والتجميل، لـ “صدى البلد”، الفرق بين تكميم المعدة وشفط الدهون.

 

شفط الدهون

وقال استشاري جراحات السمنة والتجميل، إن المقصود بـ شفط الدهون، هو إعادة تشكيل الجسم على أن يكون الوزن فوق الطبيعي بحوالي من 5 إلى 7 كيلو جرام.

 

وأضاف أن شفط الدهون هو إجراء يتم للتعامل مع السمنة الموضعية وليس للسمنة العامة، ويتم اجراءها لمناطق موضعية بالجسم مثل منطقة البطن أو الأرداف.

 

تكميم المعدة 

وقال الدكتور أسامة طه إن المقصود بـ تكميم المعدة هو خسارة الوزن، وهو يعالج السمنة العامة، ويكون الوزن فوق الطبيعي بحوالي من 30 إلى 35 كيلو جرام.

 

وأشار إلى أنه من الضروري اتباع الشخص بعض الاجراءات قبل العملية مثل الأشعة والتحاليل والفحوصات الدقيقة لضمان سلامة المريض ولتحديد نوع العملية التي يحتاجها الشخص لخسارة الوزن.

 

وأكد أن إجراء عملية تكميم المعدة أو شفط الدهون أو أي نوع أخر من العمليات لخسارة الوزن أو نسف الدهون هو تحسين لنوعية الحياة، وعقب اجراءها يجب اتباع الرياضة والريجيم أيضا وعدم التخلي عنهم.

الدكتور أسامة طه استشاري جراحات السمنة والتجميل
تكميم المعدة شفط الدهون هنادي مهني أسامة طه خسارة الوزن

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