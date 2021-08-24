أسبوع وينتهي كل شيء.. تحذير شديد من منظمة الصحة العالمية بشأن أفغانستان

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرها من أن الإمدادات المتوفرة لديها في أفغانستان، شارفت على الإنتهاء،إذا إنها صارت لا تكفي إلا لأسبوع واحد فقط، وهو ما يستدعي تدخلًا فوريًا لرفع الإمدادات وإدخال متطلبات أخرى.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن بعض المصابات بكورونا في أفغانستان يخشين الذهاب إلى العيادات لتلقي العلاج، بسبب سيطرة طالبان على الحكم، وذلك رغم إن غالبية المنشآت الطبية في أفغانستان مازالت تعمل ومتاحة.



وعبرت المنظمة الدولية عن الخطر الأكبر الذي تخشاه في أفغانستان، من أن تؤدي الاضطرابات إلى ارتفاع بنسبة إصابات فيروس كورونا وتفشيه، مشيرة إلى إن مخزون اللقاحات المضادة لكورونا في أفغانستان لا يكفي إلا لأسبوع واحد.

وبحسب شبكة يورو نيوز، قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 500 طن من الإمدادات الطبية بما في ذلك معدات جراحية ومستلزمات لمعالجة سوء التغذية الحاد المقرر تسليمها إلى أفغانستان هذا الأسبوع عالقة بسبب القيود والفوضى بمطار كابول.

وتقول وكالات الإغاثة إنه من الأهمية بمكان أن تصل الإمدادات الطبية والغذائية إلى حوالي 300 ألف نازح في أفغانستان، وسط تقدم متمردي طالبان الذي بلغ ذروته في سيطرتهم على كابول في 15 أغسطس.

يعتمد ما يقرب من 18.5 مليون شخص - نصف السكان - على المساعدات ومن المتوقع أن تزداد الاحتياجات الإنسانية بسبب الجفاف.

لكن مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور ريتشارد برينان قال لرويترز إن إغلاق مطار كابول أمام الرحلات التجارية أعاق عمليات التسليم .

وقال برينان في : "بينما تتجه أنظار العالم الآن إلى الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم وتغادر الطائرات ، نحتاج إلى إدخال الإمدادات لمساعدة أولئك الذين تركوا وراءهم".

وأضاف برينان ، بإن الولايات المتحدة جندت ست شركات طيران تجارية للمساعدة في نقل الأفغان وإجلاؤهم ، لكن واشنطن وشركاء حلف شمال الأطلسي أشاروا حتى الآن إلى أنهم لا يستطيعون إحضار إمدادات أخرى من طائرات الإجلاء بسبب "القيود التشغيلية والمخاوف الأمنية".

وذكر برينان : "الولايات المتحدة تستخدم الخطوط الجوية التجارية للإجلاء فقط" ، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية تحاول تأكيد خيارات مختلفة وتتواصل مع الحكومات الأخرى.

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ، هنريتا فور ، يوم أمس الإثنين ، إن حوالي 10 ملايين طفل في أفغانستان بحاجة إلى مساعدات إنسانية ، ومن المتوقع أن تزداد الأوضاع تدهوراً.