عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنمية الحضارية: 652 مليون جنيه تكلفة تطوير العشوائيات في 6 سنوات|خاص

إيهاب الحنفى
إيهاب الحنفى

قال إيهاب الحنفى، منسق عام صندوق التنمية الحضارية،  إن جهود الدولة المصرية في العصور السابقة ، فيما يخص ملف العشوائيات ، كانت تتم على استحياء  وتردد ، وكانت متوقفة على رفع قدرة المرافق فقط، لافتاً أن المخططات السابقة كانت تهدف فقط للحد من الامتداد العشوائي ، وليس معالجة الملف بشكل تفصيلي.

 

موضحاً أن صندوق تطوير العشوائيات انشئ فى عام 2008 بعد سقوط صخرة الدويقة مباشرة والميزانية أول ما انشئ الصندوق كانت 500 مليون جنيه وتم انفاق ما يقرب من 652 مليون جنيه من 2008 وحتى 2014 وبعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى بداية 2014 اهتم بالمناطق العشوائية بشكل كبير وافتتح الأسمرات فى عام 2016.

 

وأضاف منسق عام صندوق التنمية الحضارية،  فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد صنفنا المناطق غير الآمنة إلى 4 تصنيفات، أبرزها المناطق شديدة الخطورة وغير الآمنة  والتى تمثل 1% من العمران فى مصر، وبدأنا بـ404 مناطق عشوائية غير آمنة، حيث تم تقسيم المناطق غير الآمنة وفقاً للدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة على حسب درجة الخطورة.

 

وأشار  منسق عام صندوق التنمية الحضارية، إلى أنه  تم تطوير 357 منطقة فيها 246 ألف وحدة وتم تحديد التكلفة لهم 40 مليار جنيه كإنشاءات بالإضافة إلى قيمة الأرض والتى تقدر بـ23 مليار بنهاية 2021، منوهاً بأنه سيتم الانتهاء من كافة المناطق الغير آمنة فى مصر بنهاية العام الجارى، حيث  تم تنفيذ 90% من تطوير المناطق العشوائية الغير آمنة وتم انشاء المبانى بالكامل.

صندوق التنمية الحضارية التنمية الحضارية العشوائيات الدويقة سقوط صخرة الدويقة السيسي المناطق العشوائية المناطق غير الأمنة المناطق شديدة الخطورة

ترشيحاتنا

هل يعٌاقب ليفربول بسبب رفضه انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر؟..خبير لوائح يجيب

وفاة الرئيس التشادي الأسبق في سجنه بالسنغال

بعد وفاة طفل مختنقا بـ حضانة|أحمد مهنى يطالب بتشديد الرقابة الصحية بالصعيد

بالقانون ..حل الكيانات الممارسة لـ العمل الأهلى فى هذه الحالة| تفاصيل

هوس الأكثر مشاهدة وجنون الـ نمبر 1.. كم يدفع الفنانون لشراء التريند ؟

وزيرة الهجرة تصل إلى جامعة الأزهر للحديث حول الهجرة غير الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

شوبير يحسم الجدل حول رحيل مدرب الأهلي

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

تلقى لقاح كورونا .. تفاصيل الحالة الصحية لمحافظ القليوبية

حكم الزوجة التي تفضل أهلها على أهل زوجها ..الإفتاء تجيب

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو

فيديو جراف.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بكروت الفيزا

بعد وصول المتحور الهندي إلى مصر.. كيف تقي نفسك من سلالة دلتا

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ