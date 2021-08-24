التنمية الحضارية: 652 مليون جنيه تكلفة تطوير العشوائيات في 6 سنوات|خاص

قال إيهاب الحنفى، منسق عام صندوق التنمية الحضارية، إن جهود الدولة المصرية في العصور السابقة ، فيما يخص ملف العشوائيات ، كانت تتم على استحياء وتردد ، وكانت متوقفة على رفع قدرة المرافق فقط، لافتاً أن المخططات السابقة كانت تهدف فقط للحد من الامتداد العشوائي ، وليس معالجة الملف بشكل تفصيلي.

موضحاً أن صندوق تطوير العشوائيات انشئ فى عام 2008 بعد سقوط صخرة الدويقة مباشرة والميزانية أول ما انشئ الصندوق كانت 500 مليون جنيه وتم انفاق ما يقرب من 652 مليون جنيه من 2008 وحتى 2014 وبعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى بداية 2014 اهتم بالمناطق العشوائية بشكل كبير وافتتح الأسمرات فى عام 2016.

وأضاف منسق عام صندوق التنمية الحضارية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد صنفنا المناطق غير الآمنة إلى 4 تصنيفات، أبرزها المناطق شديدة الخطورة وغير الآمنة والتى تمثل 1% من العمران فى مصر، وبدأنا بـ404 مناطق عشوائية غير آمنة، حيث تم تقسيم المناطق غير الآمنة وفقاً للدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة على حسب درجة الخطورة.

وأشار منسق عام صندوق التنمية الحضارية، إلى أنه تم تطوير 357 منطقة فيها 246 ألف وحدة وتم تحديد التكلفة لهم 40 مليار جنيه كإنشاءات بالإضافة إلى قيمة الأرض والتى تقدر بـ23 مليار بنهاية 2021، منوهاً بأنه سيتم الانتهاء من كافة المناطق الغير آمنة فى مصر بنهاية العام الجارى، حيث تم تنفيذ 90% من تطوير المناطق العشوائية الغير آمنة وتم انشاء المبانى بالكامل.