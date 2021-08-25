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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فيلم 200 جنيه
فيلم 200 جنيه

احتفل ليلة أمس الثلاثاء 24 أغسطس، صنّاع فيلم 200 جنيه بالعرض الخاص في إحدى سينمات 6 أكتوبر وذلك بحضور عدد من أبطال الفيلم، بينهم، ليلي علوي إسعاد يونس وصابرين وأحمد السعدني وهاني رمزي وحرمه وأحمد رزق ومي سليم ودينا فؤاد وغادة عادل وسليمان عيد، والمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي وأحمد عبدالعاطي.

وتفتتح اليوم الأربعاء 25 أغسطس قاعات دور العرض السينمائي فيلم 200 جنيه ، بعدما احتفل نجومه وصناعه بعرضه الخاص ليلة أمس الثلاثاء.

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شاهد .. نجوم فيلم 200 جنيه فى العرض الخاص

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اليوم.. العرض الخاص لفيلم 200 جنيه في إحدى سينمات أكتوبر

ملخص أحداث فيلم 200 جنيه 

فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

 

صناع فيلم 200 جنيه 

«200 جنيه»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي ،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي ،مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي «فيردي» لـ محمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي.

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