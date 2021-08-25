خسارة إبراهيم حمدتو وأيمن كمال في منافسات تنس الطاولة بدورة الألعاب البارالمبية

خسر اللاعب المصري إبراهيم حمدتو أمام الكوري الجنوبي كاي هونج بارك بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة، التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء في دور المجموعات بمنافسات تنس الطاولة في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020” والمقامة حتي يوم 5 سبتمبر.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، 11/6، 11/4، 11/9.

ويتواجد في مجموعة إبراهيم حمدتو كل من الكوري كاي هونج بارك، والصيني شاو شين.



وخسر اللاعب أيمن كمال أمام الألماني فالنتين بويس بثلاثة أشواط نظيفة في دور المجموعات بمنافسات تنس الطاولة.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، 11/7، 11/3، 11/1.



ويتواجد في مجموعة أيمن كمال كل من، الألماني فالنتين بويس، والتركي علي أوزتورك.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعبًا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.