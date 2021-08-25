أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة: يجب رصد حالات الخطر على الأطفال والإبلاغ عنها

أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أهمية رصد حالات تعرض الأطفال للخطر ورفع وعي المجتمع بآليات الإبلاغ التابعة للمجلس وذلك بالتعاون مع أعضاء المجتمع المدنى بالمحافظة ، حيث من الملاحظ ندرة عدد البلاغات الواردة لخط النجدة من المحافظة، حيث قام المجلس بإضافة العديد من وسائل الإبلاغ مثل خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال رقم الواتس 01102121600 رقم واتس بيزنس 01016609579 والتطبيق الإلكتروني نبتة مصر بإضافة إلي الصفحة الرسمية للمجلس علي فيس بوك

توفير الدعم اللوجيستي للجان الفرعية بالمحافظة لتؤدي دورها في حماية الأطفال

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة لاجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة بحضور الدكتور أعضاء اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظة ومقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء الوحدة الفرعية لحماية الطفل وفريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وممثلي الجمعية الأهلية الشريكة.

وأشادت الدكتورة سحر السنباطي بالجهود التي بذلت والإنجازات التي حققتها منظومة حماية الطفل بمحافظة الدقهلية ، خاصة في التصدي لظاهرة عمل الأطفال ، والعنف القائم علي النوع الاجتماعي ، والتسرب من التعليم مشيرة إلي ضرورة تكاتف الجهود للاهتمام بالأطفال وحمايتهم من كافة انواع العنف والاساءة ، وكذلك المتعاملين معهم لتعزيز دور الأسره ورفع وعي المجتمع عن طرق الإتصال المباشر ، والعمل علي توعية الأطفال أنفسهم لرفض كل الممارسات الضارة التي قد يتعرضون لها .

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه سيتم توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي للجان الفرعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة لتؤدي دورها على أكمل وجه في حماية الطفولة وتوفير وسائل الانتقال لبحث الحالات وغيرها من مطالب واحتياجات تيسر أعمالها بنطاق المحافظ ، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء التعاون والتنسيق القائم والمستمربين محافظة الدقهلية والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك بهدف تدعيم منظومة حماية الأطفال المعرضين للخطر وتوحيد مفاهيم نظم الحماية المتعلقة بهم.

وأضاف محافظ الدقهلية أن المحافظة تولي الاهتمام بالطفل بشكل عام وحمايتهم من كافة الاخطار وذلك من خلال اللجنة العامة للحماية واللجان الفرعية البالغ عددها 21 لجنة على مستوى المحافظة إضافة إلى صدور العديد من القرارات المنظمة للعمل في مجال حماية الطفولة في إطار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 ، موضحا ضرورة تفعيل دور اللجنة العامة واللجان الفرعية علي مستوي المحافظة في حماية الطفولة من كافة أشكال التعرض والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة وأن يكون للجنة واللجان الفرعية المنبثقة دورها في تقديم الدعم والرعاية لأطفال الشوارع وأطفال دور الرعاية وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان.