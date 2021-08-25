عاجل
لهذا السبب.. محمد الشرنوبي ينصح جمهوره بتحميل أغنيته الجديدة قبل الحذف.. فيديو أستاذ العلوم السياسية: الدولة تتسم باقتصاد واعد لا ينقصه سوى الإرادة السياسية صحف السعودية.. طالبان ترفض تمديد بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان.. الجزائر تقطع علاقاتها الدلوماسية مع المغرب.. والمخابرات الأمريكية تسلم بايدن تقريرا حول منشأ كورونا موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام لبنان فى كأس العرب للسيدات باحتفال دولي كبير.. أستاذ العلوم السياسية يكشف عن موعد افتتاح العاصمة الإدارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة: يجب رصد حالات الخطر على الأطفال والإبلاغ عنها

صدى البلد

أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أهمية رصد حالات تعرض الأطفال للخطر ورفع وعي المجتمع بآليات الإبلاغ التابعة للمجلس  وذلك بالتعاون مع أعضاء المجتمع المدنى بالمحافظة ، حيث من الملاحظ ندرة عدد البلاغات الواردة لخط النجدة من المحافظة، حيث قام المجلس بإضافة العديد من وسائل الإبلاغ مثل خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال رقم الواتس 01102121600  رقم واتس بيزنس 01016609579  والتطبيق  الإلكتروني نبتة مصر بإضافة إلي الصفحة الرسمية للمجلس علي فيس بوك

 

توفير الدعم اللوجيستي للجان الفرعية بالمحافظة لتؤدي دورها في حماية الأطفال

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور  أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة  سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة لاجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة بحضور الدكتور أعضاء اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظة ومقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء الوحدة الفرعية لحماية الطفل وفريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وممثلي الجمعية الأهلية الشريكة.

وأشادت الدكتورة  سحر السنباطي بالجهود التي بذلت والإنجازات التي حققتها منظومة حماية الطفل بمحافظة الدقهلية ، خاصة في التصدي لظاهرة عمل الأطفال ، والعنف القائم علي النوع الاجتماعي  ، والتسرب من التعليم مشيرة إلي ضرورة  تكاتف  الجهود للاهتمام بالأطفال وحمايتهم  من كافة انواع العنف والاساءة ، وكذلك المتعاملين معهم لتعزيز دور الأسره ورفع وعي المجتمع عن طرق الإتصال المباشر ، والعمل  علي توعية الأطفال أنفسهم لرفض كل الممارسات الضارة التي قد يتعرضون لها .

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه سيتم توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي للجان الفرعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة لتؤدي دورها على أكمل وجه في حماية الطفولة وتوفير وسائل الانتقال لبحث الحالات وغيرها من مطالب واحتياجات تيسر أعمالها بنطاق المحافظ ، مشيرا  إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء التعاون والتنسيق القائم والمستمربين محافظة الدقهلية والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك بهدف تدعيم منظومة حماية الأطفال المعرضين للخطر وتوحيد مفاهيم نظم الحماية المتعلقة بهم.

وأضاف محافظ الدقهلية أن المحافظة تولي الاهتمام بالطفل بشكل عام وحمايتهم من كافة الاخطار وذلك من خلال اللجنة العامة للحماية واللجان الفرعية البالغ عددها 21 لجنة على مستوى المحافظة إضافة إلى صدور العديد من القرارات المنظمة للعمل في مجال حماية الطفولة في إطار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 ، موضحا ضرورة  تفعيل دور اللجنة العامة واللجان الفرعية علي مستوي المحافظة في حماية الطفولة من كافة أشكال التعرض والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة وأن يكون للجنة واللجان الفرعية المنبثقة دورها في تقديم الدعم والرعاية لأطفال الشوارع وأطفال دور الرعاية وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان.

سحر السنباطى القومي للطفولة والأمومة الاطفال خط نجدة الطفل نبتة مصر

ترشيحاتنا

5 أخطاء تجعلك معرضة للإصابة بسرطان الثدي

تستغل "كورونا" أسوأ استغلال..ميدو يهاجم رابطة الدوري الإنجليزي بسبب صلاح والنني

إنبي يحذر حارسه من التوقيع لبيراميدز سرا

تهاني أوروبية وعربية للزمالك بعد التتويج بالدوري

ما يحدث يشبه الخيال|شركة أمريكية تكشف عن سر كبسولة السفر لنقل البشر

تفاصيل اجتماع التضامن مع الجمعيات الأهلية بشأن حياة كريمة| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة حارة قادمة .. الأرصاد : هذه المناطق تسجل 45 درجة مئوية

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي على المصري.. ترتيب الدوري المصري

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي بإستاد الجونة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل

اشتراك تأميني لا يقل عن 20 عاما..شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد

تصل للفصل عن العمل.. تعرف على مصير الموظف حال رفض تلقي لقاح كورونا

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

فيديو

موجة حارة وشبورة ورياح.. توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

زيزو يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الإنتاج الحربي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

اﻟﻤﺰﻳﺪ