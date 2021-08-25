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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشكل ضمني.. الصين تدعو طالبان بقطع صلاتها بالتنظيمات الإرهابية

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج

أفادت "روسيا اليوم"، بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، أجريا اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية تحدثا فيها بشكل كبير عن مستجدات الوضع في أفغانستان.

 

وحسب تقارير إعلامية صينية، حث شي، خلال المكالمة، جميع الأطراف الأفغانية على بناء إطار عمل مفتوح وشامل وانتهاج سياسات معتدلة ومستقرة وقطع العلاقات مع أي تنظيمات إرهابية.

 

ويعتبر هذا الطلب خاص بحركة طالبان، التي تنتهج سياسات متطرفة ومتشددة في البلاد.

 

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وأعرب الرئيس الصيني ، عن استعداده لتعزيز التعاون والتنسيق مع روسيا والمجتمع الدولي لزيادة الاتصالات والتنسيق بشأن أفغانستان، مبديا دعمه لإجراءات موسكو الرامية إلى ضمان الأمن.

 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على العاصمة كابول، ولكنها لا تنوي الانجرار إلى نزاع الجميع ضد الجميع.

 

وقال بوتين، إن النزاع في أفغانستان مستمر منذ عدة عقود، وكان للاتحاد السوفييتي خبرة للوجود في هذه البلاد، ونحن تعلمنا الدروس الضرورية .

 

وتابع الرئيس الروسي: "تعرفون أن أفغانستان تمر اليوم بأوضاع صعبة ومقلقة، ونحن نتابع عن كثب هذه التطورات من خلال التعاون المكثف مع شركائنا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

 

وأضاف: "لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، ولا سيما جر قواتنا المسلحة إلى نزاع الجميع ضد الجميع، ويبدو لي أن هذا هو ما يحدث هناك الآن".

 

وتوقع بوتين أن تحاول بعض الدول تصعيد النزاع في أفغانستان لينتشر خارج حدودها وهذا سيمثل تهديدا مباشرا لأمن روسيا.

الصين طالبان أفغانستان التنظيمات الإرهابية فلاديمير بوتين

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