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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحديد أماكن وأوقات وقوف السيارات.. 5 اختصاصات لتنظيم المركبات بقانون السايس

أماكن انتظار السيارات
أماكن انتظار السيارات

يهدف قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، إلى عودة الانضباط  للشارع المصرى، والقضاء على عشوائية انتظار السيارات.

 

و وضع القانون الصادر برقم 150 لسنة 2020 ، بحزمة من الضوابط والاشتراطات الخاصة لعودة الانضباط مرة أخرى للشارع، حيث وضع عدد من الشروط للسماح باستخراج ترخيص مزاولة مهنة انتظار السيارات، كما تضمن عدد من الاختصاصات للجنة تنظيم انتظار المركبات.


ونص القانون فى المادة 2 منه على أن :" تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة .

 

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ومع مراعاة أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية .


و تتولى اللجنة المشار إليها في المادة (۲) من هذا القانون الآتي :


1 - تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة .
 

2 - إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك .
 

3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل ، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان .


4 - تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد .


5 - منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم (٤) من هذه المادة .

 


 

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