بدء حملة تطعيم العاملين بديوان عام محافظة قنا بلقاح كورونا

شهد ديوان عام محافظة قنا ، بدء حملة تلقي العاملين بالديوان العام لمحافظة قنا ، اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن حملة وزارة الصحة المصرية و السكان بتنفيذ حملة تطعيم إجباري لجميع العاملين بالقطاعات الحكومية.

قال اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، إن الحملة تأتى في إطار حرص المحافظة للحد من تفشي الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد ، و أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في اتخاذ التدابير و الاحتياطات اللازمة لمواجهة الفيروس محليا ، و تقديم كافة الدعم للقطاع الصحي لمجابهة تداعيات الجائحة .

و تابع محافظ قنا ، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الموجه الرابعة بكورونا تتوقف علي مدي وعي المواطنين من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها لمجابهه فيروس كورنا ، فضلاً عن التطعيم المضادة للفيروس .

كما دعا محافظ قنا ، المواطنين إلى الإسراع في تسجيل بياناتهم عبر المنصات الالكترونية التي تتيحها وزارة الصحة علي شبكة الانترنت لتلقي اللقاحات .

و أشار محافظ قنا ، إلى أن جميع أنواع اللقاحات المطروحة في مصر، تم اعتمادها من هيئة الدواء المصرية و وزارة الصحة، و هي لقاحات آمنة، يتم استخدامها دولياً و يتلقاها المواطنون في العديد من دول العالم.

وأشاد محافظ قنا ، بالجهود البطولية التي تبذلها الطواقم الطبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، و تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين داخل مستشفيات العزل الصحي و مراكز تلقي اللقاح بفيروس كورونا .

وأضاف الداودى ، بأنه تم إعداد خطة بالتعاون مع مديرية الصحة بـ قنا ، لتطعيم جميع العاملين في القطاعات و المصالح و الدواوين الحكومية، من خلال توجيه فرق تطعيم متنقلة من المديرية، لتطعيم العاملين بالوحدات و المديريات و المصالح الحكومية داخل المحافظة .

تطعيم العاملين بديوان عام محافظة قنا

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