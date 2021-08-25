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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء حملة تطعيم العاملين بديوان عام محافظة قنا بلقاح كورونا

تطعيم العاملين بديوان
تطعيم العاملين بديوان عام محافظة قنا

شهد ديوان عام محافظة قنا ، بدء حملة تلقي العاملين بالديوان العام لمحافظة قنا ، اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن حملة وزارة الصحة المصرية و السكان بتنفيذ حملة تطعيم إجباري لجميع العاملين بالقطاعات الحكومية.

قال اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، إن الحملة تأتى في إطار حرص المحافظة للحد من تفشي الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد ، و أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في اتخاذ التدابير و الاحتياطات اللازمة لمواجهة الفيروس محليا ، و تقديم كافة الدعم للقطاع الصحي لمجابهة تداعيات الجائحة .

 

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و تابع محافظ قنا ، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الموجه الرابعة بكورونا تتوقف علي مدي وعي المواطنين من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها لمجابهه فيروس كورنا ، فضلاً عن التطعيم المضادة للفيروس .

كما دعا محافظ قنا ، المواطنين إلى الإسراع في تسجيل بياناتهم عبر المنصات الالكترونية التي تتيحها وزارة الصحة علي شبكة الانترنت لتلقي اللقاحات .

و أشار محافظ قنا ، إلى أن جميع أنواع اللقاحات المطروحة في مصر، تم اعتمادها من هيئة الدواء المصرية و وزارة الصحة، و هي لقاحات آمنة، يتم استخدامها دولياً و يتلقاها المواطنون في العديد من دول العالم.

وأشاد محافظ قنا ، بالجهود البطولية التي تبذلها الطواقم الطبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، و تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين داخل مستشفيات العزل الصحي و مراكز تلقي اللقاح بفيروس كورونا .

وأضاف الداودى ، بأنه تم إعداد خطة بالتعاون مع مديرية الصحة بـ قنا ، لتطعيم جميع العاملين في القطاعات و المصالح و الدواوين الحكومية، من خلال توجيه فرق تطعيم متنقلة من المديرية، لتطعيم العاملين بالوحدات و المديريات و المصالح الحكومية داخل المحافظة .

تطعيم العاملين بديوان عام محافظة قنا

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قنا محافظة قنا كورونا وزارة الصحة حملة تطعيم

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