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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تنظم التصفيات النهائية لمسابقة الرائد العام المثالي على مستوى الجمهورية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نظم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، اليوم، التصفيات النهائية لمسابقات الرواد المثاليين (معلمين) للمراحل الثلاث تحت شعار (الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي)، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة من (21/8/2021 إلى 30/8/2021).

 

من جانبها قالت إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، إن تنظيم برنامج التصفية النهائية للمسابقة تتضمن اختيار الرائد العام (مدير المدرسة) المثالي، والرائد (المعلم) المثالي، والأخصائى الاجتماعى (مسئول الاتحادات الطلابية) المثالي للمراحل الثلاث على مستوى الجمهورية، والتى تهدف إلى تشجيع الرواد العموم على إمتلاك المعرفة وتوظيفها بصورة علمية ومنظمة لتلبية احتياجات الطلاب والمدرسة، وتحفيز رواد عموم الاتحادات الطلابية على القيام بالأنشطة والبرامج الجديدة التي تدعم الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية للطلاب، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة بين رواد عموم الاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية بما يسهم في اكتساب المعارف والخبرات الجديدة، وتعزيز دور الرواد العموم للاتحادات الطلابية في رعاية ونمو القيادات الطلابية، وتقديم حلول عملية إجرائية للمشكلات التي يعاني منها التعليم.

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وأضاف أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إن التصفيات النهائية لمسابقة الرائد العام (مدير المدرسة) المثالي للمراحل الثلاث تتم وفقًا لعدة معايير منها: تقديم نموذج لمشروع ناجح تم تنفيذه داخل المدرسة، يتسم بالنزعة الابتكارية وأن يخدم العملية التعليمية ويسهم في حل إحدى مشكلاتها  ويحقق الأهداف العامة للاتحادات الطلابية والموضوع المحورى لهذا العام، وامتلاك رائد عام اتحاد طلاب المدرسة المهارات المهنية والحياتية والتكنولوجية، وقدرته على الاستفادة من بنك المعرفة واستثماره في خدمة العملية التعليمية.

 

كيف تتم التصفيات النهائية لمسابقة الرائد المثالي؟

وأوضح أن التصفيات النهائية لمسابقة الرائد (المعلم) المثالي للمراحل الثلاث تتم وفقًا لعدة معايير منها: دور رائد الفصل في اكتشاف ورعاية القيادات الطلابية، وتفعيل حصة الريادة، وكيفية تحقيق الهدف منها، وقدرته على توظيف مبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية والريادة في بناء الشخصية المتكاملة، بالإضافة إلى دوره في تمكين القيادات الطلابية من الحكم الذاتي والإدارة الذاتية.

 

وتابع بأن التصفية النهائية لمسابقة الأخصائى الاجتماعى (مسئول الاتحادات الطلابية) المثالي للمراحل الثلاث أجريت وفقًا لعدة معايير منها: السمات الشخصية والمهارات المهنية والرقمية التي يمتلكها الأخصائى الاجتماعى، وتقديم بحث نظرى عن إحدى المشكلات التى تواجهه فى المجتمع المدرسى مع الطلاب، وإعداد برنامج للممارسة المهنية، ومدى إلمامه والتزامه بتطبيق القرار الوزاري 62، واستخدام منصات التعلم الذاتى، والسجلات، وكذلك أدوات ووسائل تفعيل الموضوع المحورى.

 

وقد أجريت التصفية النهائية بحضور الأستاذة إلهام أحمد إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، وتم التحكيم من خلال الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمد جاد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور محمد ناصف شعبة التعليم الفني بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والأستاذ يسري محمود محمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وبعض قيادات الوزارة والاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.

 

جدير بالذكر، أن الاتحاد العام سوف يقوم بتكريم المشاركين من رواد العموم (مديري المدارس) المثاليين، والرواد (المعلمين) المثاليين، والإخصائيين الاجتماعيين (مسئولي الاتحادات الطلابية) المثاليين على مستوى الجمهورية للمراحل الثلاث بتسليمهم وشاح التميز وميدالية اتحاد الطلاب، كما سيقوم بتكريم الخمسة الأوائل من كل مرحلة في مسابقات (الرائد العام المثالي – الرائد المثالي -الأخصائى الاجتماعى المثالي) بعد الانتهاء من التصفية النهائية وإعلان النتيجة.

مدارس الجمهورية الاتحاد العام الرواد المثاليين الاتحادات الطلابية التحول الرقمي الرائد

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